Магнитные бури: возможны ли они в день солнечного затмения 8 апреля

Сегодня, в понедельник, 8 апреля 2024 года, произойдет полное солнечное затмение. Правда, в Украине, как и по всей Европе, это явление увидеть не удастся. Но может ли оно привести к возмущениям магнитосферы Земли и, соответственно, магнитным бурям?
Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка ожидается спокойная – магнитных бурь не предвидится.
Что такое магнитные бури и когда их ждать в апреле 2024?
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. В такие дни возможны сбои в работе сотовой связи, GPS-навигации и электросетей. Кроме того, геомагнитные возмущения могут негативно влиять на здоровье некоторых людей, особенно пожилых и метеозависимых.
По прогнозам, следующая магнитная буря может нагрянуть уже завтра, 9 апреля. Она может оказаться достаточно сильной – 4 балла по 5-балльной шкале.
Кроме того, в течение апреля ожидаются несколько 3-балльных магнитных бурь. Неспокойными могут оказаться 10 и 11 апреля, а также период с 19 по 23 апреля. В эти дни возможны головные боли, снижение концентрации внимания и работоспособности.
Как подготовиться к магнитным бурям?
Солнечная активность может оказывать влияние на самочувствие и здоровье некоторых людей. Однако при правильной подготовке можно свести негативные последствия магнитных бурь к минимуму. Для этого рекомендуется:
- нормализовать режим сна и отдыха;
- избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок;
- уделить внимание здоровому питанию, включив в рацион больше фруктов, овощей и рыбы;
- ограничить употребление кофеина и алкоголя;
- принимать контрастный душ для улучшения циркуляции крови;
- делать легкие физические упражнения, такие как йога или ходьба;
- при необходимости проконсультироваться с врачом и принимать рекомендованные препараты.