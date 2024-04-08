Магнитные бури: возможны ли они в день солнечного затмения 8 апреля

Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка ожидается спокойная – магнитных бурь не предвидится.

Что такое магнитные бури и когда их ждать в апреле 2024?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. В такие дни возможны сбои в работе сотовой связи, GPS-навигации и электросетей. Кроме того, геомагнитные возмущения могут негативно влиять на здоровье некоторых людей, особенно пожилых и метеозависимых.

По прогнозам, следующая магнитная буря может нагрянуть уже завтра, 9 апреля. Она может оказаться достаточно сильной – 4 балла по 5-балльной шкале.

Кроме того, в течение апреля ожидаются несколько 3-балльных магнитных бурь. Неспокойными могут оказаться 10 и 11 апреля, а также период с 19 по 23 апреля. В эти дни возможны головные боли, снижение концентрации внимания и работоспособности.

Как подготовиться к магнитным бурям?

Солнечная активность может оказывать влияние на самочувствие и здоровье некоторых людей. Однако при правильной подготовке можно свести негативные последствия магнитных бурь к минимуму. Для этого рекомендуется: