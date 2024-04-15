Магнитные бури в апреле 2024: чего ждать в этот понедельник

Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и быть как очень слабыми, так и достаточно сильными и оказывать негативное воздействие на здоровье метеозависимых людей.
Как минимум половину магнитных бурь апреля текущего года мы уже пережили и, по данным специалистов по космической погоде, ближайшие пара дней обещают быть относительно спокойными.
Сегодня, в понедельник, 15 апреля, возможны отдельные возмущенные периоды, предупреждают ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Отметим, что период повышенной геомагнитной активности может начаться уже с 17 апреля. С 19 по 22 апреля ожидается продолжительная и одновременно сильная магнитная буря. Активность Солнца с каждым днем будет возрастать.
Последняя в месяце высокая солнечная активность наступит 29 и 30 числа. Эта буря будет слабая.
В то же время важно помнить, что прогноз бурь на такой длительный срок является неточным и может меняться со временем.
Чего стоит опасаться в дни магнитных бурь
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют:
- не допускайте обезвоживания. Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь;
- исключите интенсивную физическую нагрузку, поскольку магнитные бури могут приводить к истощению энергетических ресурсов человека и вызывать повышенную утомляемость;
- не принимайте ненужных медикаментов, особенно без предварительной консультации с врачом. Это может снизить риск негативных взаимодействий и побочных эффектов;
- не рекомендуется переедать или недоедать. Питание должно быть богатым витаминами и минералами, особенно витамином С и магнием, которые могут помочь справиться с негативными эффектами погодных колебаний;
- ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также курение табака. В период магнитной бури это может вдвойне отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе и общем самочувствии;
- избегайте недостатка сна. Полноценный сон не менее 7 часов в сутки необходим для восстановления сил и энергии организма. При геомагнитной активности недостаток сна может привести к истощению, слабости и головным болям.