Магнитные бури в апреле 2024: чего ждать в этот понедельник

Как минимум половину магнитных бурь апреля текущего года мы уже пережили и, по данным специалистов по космической погоде, ближайшие пара дней обещают быть относительно спокойными.

Сегодня, в понедельник, 15 апреля, возможны отдельные возмущенные периоды, предупреждают ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Отметим, что период повышенной геомагнитной активности может начаться уже с 17 апреля. С 19 по 22 апреля ожидается продолжительная и одновременно сильная магнитная буря. Активность Солнца с каждым днем будет возрастать.

Последняя в месяце высокая солнечная активность наступит 29 и 30 числа. Эта буря будет слабая.

В то же время важно помнить, что прогноз бурь на такой длительный срок является неточным и может меняться со временем.

Чего стоит опасаться в дни магнитных бурь

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют: