На Земле бушует мощная магнитная буря: утихнет ли она 21 апреля?

По прогнозам специалистов, на апрель 2024 года приходится несколько периодов магнитной активности. И поскольку Солнце приближается к пику своего цикла активности, на нем все чаще происходят мощные вспышки, которые могут сопровождаться корональными выбросами солнечной массы, вызывающими на Земле магнитные бури.
Самая мощная магнитная буря этого месяца обрушилась на нашу планету 19 апреля. По прогнозам, в ближайшие дни она достигнет своего пика. Ученые определяют это как «красный», то есть самый высокий уровень опасности.
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 21 апреля, ожидается повышенная геомагнитная активность и «периоды штормовой космической погоды».
Так что метеозависимым людям следует сегодня-завтра быть осмотрительными и держать под рукой нужные лекарства.
Последняя магнитная буря этого месяца возможна 29-30 апреля. Но, по прогнозам, она будет намного слабее.
Как влияют на нас магнитные бури
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей, которые могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу. Также возможны нарушения сна и другие проблемы со здоровьем.
В то же время влияние магнитных бурь на человека может быть разным, в зависимости от интенсивности бури, индивидуальной чувствительности и общего состояния здоровья.
Важно также отметить, что негативное влияние магнитных бурь испытывают далеко не все люди. Кто-то может испытывать лишь незначительный дискомфорт, а для кото-то «опасные дни» пройдут и вовсе не замеченными.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму, рекомендуется:
- соблюдать режим дня, высыпаться;
- употреблять здоровую пищу;
- пить много воды;
- уменьшить физические и эмоциональные нагрузки;
- принимать контрастный душ;
- больше гулять на свежем воздухе;
- при серьезных проблемах со здоровьем обратитесь к врачу.
Во время магнитной бури, если вы чувствуете головную боль, приложите к голове холодный компресс, сделайте расслабляющую ванну, выпейте травяной чай, проведите время за спокойным занятием, например, чтением или медитацией, и избегайте стрессовых ситуаций. При необходимости воспользуйтесь лекарствами, однако только при предварительной консультации с врачом.
И не забывайте: магнитные бури – явление временное.