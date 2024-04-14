Ждать ли магнитных волнений в воскресный день 14 апреля: прогноз ученых

По прогнозам астросиноптиков, в середине и конце второго месяца весны 2024 года возможны еще несколько достаточно сильных геомагнитных штормов, к которым метеозависимым людям следует подготовиться заранее.
Магнитные бури: прогноз на 14 апреля и конец месяца
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 14 апреля, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.
А вот по прогнозам Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается повышение солнечной активности до 4-го («желтого») уровня, то есть достаточно ощутимой магнитной бури.
Неспокойным может оказаться и период с 19 по 20 апреля. А последние в этом месяце магнитные бури прогнозируют ориентировочно на 21-22 апреля.
Как пережить дни магнитных бурь
Напомним, в дни магнитных бурь могут наблюдаться проблемы в работе сотовой связи, GPS-навигации и электросетей. К тому же, геомагнитные возмущения могут негативно повлиять на здоровье некоторых людей – наиболее этому подвержены пожилые, метеозависимые люди, а также беременные женщины.
По словам медиков, готовиться к будущим магнитным бурям необходимо заранее. Так, за 4-5 дней до предполагаемого «шторма» необходимо:
- снизить физические и психоэмоциональные нагрузки и больше отдыхать, не отказывать себе в положительных эмоциях;
- не планировать на эти дни важные дела и встречи, особенно если они требуют умственной нагрузки;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- ограничить употребление кофе и алкогольных напитков;
- добавить в рацион травяные чаи;
- исключить жирную пищу, острую и фастфуд.