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Ждать ли магнитных волнений в воскресный день 14 апреля: прогноз ученых

Ждать ли магнитных волнений в воскресный день 14 апреля: прогноз ученых

По прогнозам астросиноптиков, в середине и конце второго месяца весны 2024 года возможны еще несколько достаточно сильных геомагнитных штормов, к которым метеозависимым людям следует подготовиться заранее.

Магнитные бури: прогноз на 14 апреля и конец месяца

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 14 апреля, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.

А вот по прогнозам Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается повышение солнечной активности до 4-го («желтого») уровня, то есть достаточно ощутимой магнитной бури.

Неспокойным может оказаться и период с 19 по 20 апреля. А последние в этом месяце магнитные бури прогнозируют ориентировочно на 21-22 апреля.

Как пережить дни магнитных бурь

Напомним, в дни магнитных бурь могут наблюдаться проблемы в работе сотовой связи, GPS-навигации и электросетей. К тому же, геомагнитные возмущения могут негативно повлиять на здоровье некоторых людей – наиболее этому подвержены пожилые, метеозависимые люди, а также беременные женщины.

По словам медиков, готовиться к будущим магнитным бурям необходимо заранее. Так, за 4-5 дней до предполагаемого «шторма» необходимо:

  • снизить физические и психоэмоциональные нагрузки и больше отдыхать, не отказывать себе в положительных эмоциях;
  • не планировать на эти дни важные дела и встречи, особенно если они требуют умственной нагрузки;
  • чаще бывать на свежем воздухе;
  • ограничить употребление кофе и алкогольных напитков;
  • добавить в рацион травяные чаи;
  • исключить жирную пищу, острую и фастфуд.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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