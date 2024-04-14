Ждать ли магнитных волнений в воскресный день 14 апреля: прогноз ученых

Магнитные бури: прогноз на 14 апреля и конец месяца

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 14 апреля, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.

А вот по прогнозам Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается повышение солнечной активности до 4-го («желтого») уровня, то есть достаточно ощутимой магнитной бури.

Неспокойным может оказаться и период с 19 по 20 апреля. А последние в этом месяце магнитные бури прогнозируют ориентировочно на 21-22 апреля.

Как пережить дни магнитных бурь

Напомним, в дни магнитных бурь могут наблюдаться проблемы в работе сотовой связи, GPS-навигации и электросетей. К тому же, геомагнитные возмущения могут негативно повлиять на здоровье некоторых людей – наиболее этому подвержены пожилые, метеозависимые люди, а также беременные женщины.

По словам медиков, готовиться к будущим магнитным бурям необходимо заранее. Так, за 4-5 дней до предполагаемого «шторма» необходимо: