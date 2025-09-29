Прогноз погоды в Одессе на 30 сентября
Облачно с прояснениями. Умеренный дождь, днем значительный.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 10-12°С, днем 12-14°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 сентября
Облачно с прояснениями. Умеренный дождь, утром и днем местами значительный.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 11-16°С.
Выбор редакции:
- Три часа боролся с волнами: возле Одессы спасли моряка из Ирландии
- В Одессе усилят контроль за качеством воздуха: что изменится
- В Одессе появится первый автомат с букетами: как город поддерживает предпринимателей