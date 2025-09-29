Прогноз погоды в Одессе на 30 сентября

Облачно с прояснениями. Умеренный дождь, днем значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 10-12°С, днем 12-14°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 сентября

Облачно с прояснениями. Умеренный дождь, утром и днем местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 11-16°С.

