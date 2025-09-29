Об этом сообщает издание «Думская».
Ключевые моменты:
- Расстояние от «Качи» до Одессы — около 280 км, при скорости 180–200 км/ч дрон преодолевает его за 1,4–1,5 часа.
- Меньшее время подлета затрудняет расчеты ПВО, хотя «Кача» регулярно подвергается атакам со стороны украинских сил.
Подробности и выводы
Запуск с «Качи» впервые упомянули в сводке Воздушных сил Украины 28 сентября.
Ранее «шахеды» запускались из трех основных локаций:
- с мыса Чауда (2:30–2:55 ч подлета),
- из Приморско-Ахтарска (+30 мин),
- из Гвардейского (–30 мин).
Сокращение подлета дает противнику меньше времени на подготовку, но украинская ПВО уже привыкла к таким срокам.
Аэродром «Кача» имеет значительную историю обстрелов украинскими дронами и ракетами. На прошлой неделе там уничтожили самолеты Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ми-8. Ожидается, что вскоре в прицеле окажутся и пусковые установки Shahed.
