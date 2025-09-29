Ключевые моменты:
- Установят два новых автоматизированных пункта наблюдения в северной и южной частях города.
- Расширенный мониторинг будет включать анализ содержания тяжелых металлов в атмосфере.
Подробности новой программы
Программа разработана в соответствии с постановлением Кабмина и направлена на усиление контроля за качеством воздуха для защиты здоровья жителей. Кроме стационарных станций, мониторинг будут осуществлять мобильные лаборатории КП «Муниципальный центр экологической безопасности» и Одесского областного центра контроля заболеваний Минздрава.
Новая система позволит получать достоверные данные о загрязнении атмосферы, включая содержание тяжелых металлов, которое ранее не контролировалось. Информация будет доступна горожанам в онлайн-режиме, что поможет принимать взвешенные решения относительно прогулок и активности на свежем воздухе.
Местный бюджет будет расходоваться только на поддержание функционирования системы после ее создания за государственные средства. Это позволит обеспечить бесперебойную работу станций мониторинга в течение всего периода действия программы.
