Ключевые моменты:

Установят два новых автоматизированных пункта наблюдения в северной и южной частях города.

Расширенный мониторинг будет включать анализ содержания тяжелых металлов в атмосфере.

Подробности новой программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Кабмина и направлена на усиление контроля за качеством воздуха для защиты здоровья жителей. Кроме стационарных станций, мониторинг будут осуществлять мобильные лаборатории КП «Муниципальный центр экологической безопасности» и Одесского областного центра контроля заболеваний Минздрава.

Новая система позволит получать достоверные данные о загрязнении атмосферы, включая содержание тяжелых металлов, которое ранее не контролировалось. Информация будет доступна горожанам в онлайн-режиме, что поможет принимать взвешенные решения относительно прогулок и активности на свежем воздухе.

Местный бюджет будет расходоваться только на поддержание функционирования системы после ее создания за государственные средства. Это позволит обеспечить бесперебойную работу станций мониторинга в течение всего периода действия программы.

