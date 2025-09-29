Об этом сообщили на Фейсбук-странице Одесской облгосадминистрации,

Ключевые моменты:

27-летний моряк из Ирландии выпал за борт и более трех часов боролся с волнами в открытом море.

Мужчине удалось доплыть до волнореза, где его заметили спасатели и отдыхающие.

Подробности события

По словам пострадавшего, инцидент произошел, когда он работал на борту частного судна. Выпав за борт, моряк более трех часов боролся с волнами в открытом море, пытаясь достичь берега. Ему удалось доплыть до волнореза около 16-й станции Большого Фонтана, где его заметили спасатели.

Медики диагностировали у мужчины общее переохлаждение и госпитализировали для дальнейшего лечения. Состояние пострадавшего стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.

В Одесской ОГА подчеркнули, что эта история — еще одно напоминание о важности внимания окружающих, быстрой реакции спасателей и профессиональной помощи медиков, которые способны спасать жизни. Пострадавшему желают скорейшего выздоровления.

