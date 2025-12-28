Ключевые моменты:

Завтра, 29 декабря, в Одессе и области будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Одесситов призывают ограничить передвижение по городу и не посещать побережье.

В Одессе ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура от 2°С мороза до 2°С тепла.

В Одесской области ночью снег, днем без осадков; температура от 5°С мороза до 5°С тепла.

Городские власти обращаются к одесситам и гостям города с просьбой внимательно следить за прогнозами и изменениями погодных условий. В случае ухудшения погоды рекомендуется проявлять повышенную осторожность и по возможности ограничить перемещение и поездки по городу. Следует избегать передвижения и парковки под деревьями, линиями электропередач, а также не оставлять автомобили на решетках дождеприемников. Кроме того, из-за высокой минной опасности, связанной со штормом в Черном море, настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения пляжной зоны.

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 29 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 29 декабря

По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.

На автодорогах области местами видимость во время осадков 500-1000 м.

Автор фото – Юрий Бершадский