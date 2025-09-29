Ключевые моменты:

Депутаты зарегистрировали соответствующий проект постановления в Верховной Раде Украины.

Документ предусматривает обращение к Нобелевскому комитету и аргументацию относительно заслуг Трампа в области международной безопасности.

Подробности инициативы

Инициатива зарегистрирована как проект постановления Верховной Рады. Ее авторы ссылаются на решение Дональда Трампа о расширении военной поддержки Украины и укреплении трансатлантического альянса, заключении мирных соглашений на Ближнем Востоке и активной дипломатии для деэскалации конфликтов.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что за время президентства Трампа Соединенные Штаты заключили Авраамовы соглашения между Израилем и несколькими арабскими государствами, что стало значительным шагом к миру в регионе. Кроме того, активная помощь Украине в сфере безопасности, утвержденная под его руководством, имела решающее значение для сдерживания агрессии.

Законодатели предлагают Верховной Раде поддержать обращение к Нобелевскому комитету и направить соответствующее ходатайство от имени украинского парламента. Сейчас проект постановления ожидает рассмотрения в комитете по вопросам международных отношений.

