Ключевые моменты:
- Бизнесмен Никита Пинович, владелец сети цветочных магазинов, представил в мэрии Одессы проект флористического автомата стоимостью 1,2 млн гривен.
- Половину суммы — 600 тысяч гривен — предоставит Одесский городской совет, вторую часть предприниматель инвестирует сам.
- Автомат установят в одном из ТРЦ или бизнес-центров, где он будет доступен круглосуточно и позволит людям покупать свежие цветы, даже когда магазины закрыты.
- Помощь от мэрии предоставляется как начинающим, так и действующим бизнесам, в том числе участникам боевых действий и людям с инвалидностью.
Цветочный автомат — идея, пришедшая из Европы
На заседании Конкурсной комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса в Одессе было одобрено финансирование проекта, предложенного предпринимателем Никитой Пиновичем. Он предложил установить первый в городе автомат по продаже свежих цветов. Такая практика давно используется в Европе и уже доказала свою эффективность.
По словам Никиты, идея родилась из потребностей клиентов — многие хотят купить букет рано утром или поздно вечером, когда обычные магазины закрыты. Автомат решит эту проблему: с его помощью можно будет выбрать и оплатить букет в любое время суток. Устройство планируют установить в людном месте — например, в торговом центре или бизнес-центре.
Общая стоимость проекта — 1,2 миллиона гривен. Из них половину выделяет городской совет Одессы, а остальную часть финансирует сам предприниматель. Это станет ещё одним шагом в развитии его сети цветочных магазинов, которая уже работает не только в Одессе, но и в Киеве и Львове.
Кроме того, проект создаст новые рабочие места — предприниматель планирует нанять флориста и курьера-логиста для обслуживания автомата.
Поддержка бизнеса в Одессе: что предлагает городская программа
В Одессе действует городская программа поддержки предпринимателей, рассчитанная до 2028 года. В рамках этой инициативы бизнес может получить как прямую финансовую помощь, так и компенсации за различные затраты.
В рамках программы предприниматели могут получить:
- Финансовую поддержку — прямую помощь малому и среднему бизнесу на развитие или восстановление.
- Возвратную помощь — для тех, кто работает в приоритетных сферах (детали можно уточнить в департаменте экономики).
- Компенсацию расходов на участие в выставках, ярмарках, других деловых мероприятиях.
- Частичное возмещение убытков, причиненных разрушением или повреждением имущества из-за войны, включая потерянную прибыль.
- Дополнительные выплаты для предпринимателей, которые уже получили государственные микрогранты и зарегистрированы в Одессе.
- Помощь участникам боевых действий и людям с инвалидностью, которые открывают или развивают собственное дело — им могут частично покрыть собственный вклад по гранту.
Программа реализуется за счёт бюджета города, и участие в ней могут принять как начинающие, так и опытные предприниматели.
