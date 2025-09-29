Ключевые моменты:

Бизнесмен Никита Пинович, владелец сети цветочных магазинов, представил в мэрии Одессы проект флористического автомата стоимостью 1,2 млн гривен.

Половину суммы — 600 тысяч гривен — предоставит Одесский городской совет, вторую часть предприниматель инвестирует сам.

Автомат установят в одном из ТРЦ или бизнес-центров, где он будет доступен круглосуточно и позволит людям покупать свежие цветы, даже когда магазины закрыты.

Помощь от мэрии предоставляется как начинающим, так и действующим бизнесам, в том числе участникам боевых действий и людям с инвалидностью.

Цветочный автомат — идея, пришедшая из Европы

На заседании Конкурсной комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса в Одессе было одобрено финансирование проекта, предложенного предпринимателем Никитой Пиновичем. Он предложил установить первый в городе автомат по продаже свежих цветов. Такая практика давно используется в Европе и уже доказала свою эффективность.

По словам Никиты, идея родилась из потребностей клиентов — многие хотят купить букет рано утром или поздно вечером, когда обычные магазины закрыты. Автомат решит эту проблему: с его помощью можно будет выбрать и оплатить букет в любое время суток. Устройство планируют установить в людном месте — например, в торговом центре или бизнес-центре.

Общая стоимость проекта — 1,2 миллиона гривен. Из них половину выделяет городской совет Одессы, а остальную часть финансирует сам предприниматель. Это станет ещё одним шагом в развитии его сети цветочных магазинов, которая уже работает не только в Одессе, но и в Киеве и Львове.

Кроме того, проект создаст новые рабочие места — предприниматель планирует нанять флориста и курьера-логиста для обслуживания автомата.

Поддержка бизнеса в Одессе: что предлагает городская программа

В Одессе действует городская программа поддержки предпринимателей, рассчитанная до 2028 года. В рамках этой инициативы бизнес может получить как прямую финансовую помощь, так и компенсации за различные затраты.

В рамках программы предприниматели могут получить:

Финансовую поддержку — прямую помощь малому и среднему бизнесу на развитие или восстановление.

Возвратную помощь — для тех, кто работает в приоритетных сферах (детали можно уточнить в департаменте экономики).

Компенсацию расходов на участие в выставках, ярмарках, других деловых мероприятиях.

Частичное возмещение убытков, причиненных разрушением или повреждением имущества из-за войны , включая потерянную прибыль.

, включая потерянную прибыль. Дополнительные выплаты для предпринимателей, которые уже получили государственные микрогранты и зарегистрированы в Одессе.

Помощь участникам боевых действий и людям с инвалидностью, которые открывают или развивают собственное дело — им могут частично покрыть собственный вклад по гранту.

Программа реализуется за счёт бюджета города, и участие в ней могут принять как начинающие, так и опытные предприниматели.

Читайте также: Программа «еВідновлення»: пошаговая инструкция для получения компенсации