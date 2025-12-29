Ключевые моменты:
- В Одессе 30 декабря облачно, без существенных осадков. Ночью 0 -2°С, днем 0-+2°С.
- В области днем местами небольшой снег. Ночью 0 -5°С, днем 0-+5°С.
Прогноз погоды в Одессе на 30 декабря
В Одессе завтра преимущественно облачно. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем воздух прогреется до 0-2°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 декабря
По Одесской области завтра облачно. Днем местами небольшой снег.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.
Автор фото – Анна Баратынская
