Ключевые моменты:

  • В Одессе 30 декабря облачно, без существенных осадков. Ночью 0 -2°С, днем 0-+2°С.
  • В области днем местами небольшой снег. Ночью 0 -5°С, днем 0-+5°С.

Прогноз погоды в Одессе на 30 декабря

В Одессе завтра преимущественно облачно. Без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем воздух прогреется до 0-2°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 декабря

По Одесской области завтра облачно. Днем местами небольшой снег.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.

