Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра, 11 сентября 2025, синоптики обещают переменную облачность без дождя и комфортную температуру до +25+27°С;
  • По Одесской области местами возможен небольшой дождь, температура днем +22+27°С;
  • Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с; видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 11 сентября

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 11 сентября

По Одесской области на четверг прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, днем переходящий в юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

