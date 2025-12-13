Одесский пляж в декабре

Ключевые моменты:

  • 13 декабря в Одессе и области опасные метеоявления не ожидаются.
  • Существенных осадков не прогнозируется, погода облачная с прояснениями.
  • Температура воздуха: Одесса – 4-9°С, днем 7-9°С тепла; область: ночью 1-6°С тепла, днем она поднимется до 4-9°С.

Прогноз погоды в Одессе на 13 декабря

По Одессе в субботу облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Вы также можете узнать: Будут ли одесситы со светом в субботу, 13 декабря – новые графики от ДТЭК

Прогноз погоды в Одесской области на 13 декабря

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Читайте также: Официально: РФ атаковала два порта на Одесчине – горел турецкий паром (фото, видео).

Автор фото – Анна Баратынская

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме