Ключевые моменты:
- 13 декабря в Одессе и области опасные метеоявления не ожидаются.
- Существенных осадков не прогнозируется, погода облачная с прояснениями.
- Температура воздуха: Одесса – 4-9°С, днем 7-9°С тепла; область: ночью 1-6°С тепла, днем она поднимется до 4-9°С.
Прогноз погоды в Одессе на 13 декабря
По Одессе в субботу облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 декабря
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Автор фото – Анна Баратынская
