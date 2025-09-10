Ключевые моменты:

Завтра, 11 сентября, в Одессе пройдет бесплатное обследование для раннего выявления онкологических заболеваний;

Пройти обследование могут все желающие в поликлиниках и городских больницах. Анализы сдаются натощак.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В этот день всех желающих приглашают прийти в кабинеты лабораторных исследований Центров первичной медико-санитарной помощи и лабораторий консультативно-диагностических центров и городских больниц, чтобы определить скорость оседания эритроцитов и уровень гемоглобина в крови. Эти показатели помогают выявить на раннем этапе возможные изменения, которые могут быть связаны с онкопатологией.

Анализы сдаются натощак.

Пройти обследование с целью первичного онкоскрининга можно по таким адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

пер. Обсерваторный, 8, 1-й этаж, кабинет №2, с 8:00 до 10:00;

ул. Сегедская, 16, кабинет №3, с 8:00 до 10:00;

ул. Добровольцев, 26, кабинет №8, с 8:00 до 9:30;

ул. Базарная, 77, 1-й этаж, кабинет №8, с 8:00 до 9:30.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

Фонтанская дорога, 30/32, кабинет №16, с 8:30 до 10:00;

Фонтанская дорога, 110, кабинет №6, с 8:30 до 10:00,

ул. Семьи Глодан, 63/1, кабинет №12, с 8:30 до 10:00;

пров. Рислинга, 9, кабинет №2, с 8:30 до 10:00;

ул. Научная, 48/1, кабинет №8, с 8:30 до 10:00;

Люстдорфская дорога, 170, кабинет №5, с 8:30 до 10:00;

ул. Ефима Геллера, 43, кабинет №6, с 8:30 до 10:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 1-й этаж, процедурный кабинет №13, с 8:00 до 10:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

ул. Семена Палия, 83/1, кабинет №10, с 8:30 до 10:00;

ул. Академика Заболотного, 59/1, кабинет №11, с 8:30 до 10:00;

просп. Князя Владимира Великого, 159, кабинет №2, с 8:30 до 10:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, кабинет №20, с 8:00 до 10:00;

ул. Житомирская, 2, кабинет №105, с 8:00 до 10:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №26, с 8:00 до 10:00;

ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, кабинет №205, с 8:00 до 10:00;

ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №409, с 8:00 до 10:00.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев 26-й, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты № 101, 102, с 8:00 до 10:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет №345, с 8:00 до 10:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинеты №1, 27, с 8:00 до 10:00;

ул. Академика Заболотного, 32-й, 2-й этаж, кабинет №16, с 08:00 до 10:00.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение №1

ул. Болгарская, 38, 3 этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 10:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 3 этаж, дневной стационар, манипуляционный кабинет, с 8:00 до 10:00.

Городская больница №8

Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 2-й этаж, клиническая лаборатория, с 8:00 до 10:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского 61а, диагностически консультативный центр №1,

2-й этаж, манипуляционный кабинет №3, по предварительной записи в регистратуре больницы. Номер call-центра: (048) 705-91-03.

Вы также можете узнать: Не бойся знать: где в Одессе пройти тест на ВИЧ быстро и бесплатно (видео).