Пункт пропуска Староказачье

Ключевые моменты:

  • В Одесской области капитально отремонтируют 7 КПП на границе с Молдовой. Общая сумма работ составит свыше 144 млн грн;
  • В рамках работ планируется установить новые модульные сооружения, системы безопасности, LED-освещение и пр.;
  • Работы должны завершены до 31 декабря 2025 года.

Согласно информации, обнародованной на портале госзакупок Prozorro, всего на ремонтные работы планируется потратить более 144 млн грн.

В список объектов, подлежащих ремонту вошли такие КПП:

  1. «Виноградовка – Вулканешты» – 24,3 млн грн;
  2. «Августовское 1 – Басарабяска» – 24,2 млн грн;
  3. «Долинское – Чишмикиой» – 17,6 млн грн;
  4. «Староказаческое – Тудора» – 25 млн грн;
  5. «Новые Трояне – Чадыр-Лунга» – 17,7 млн грн;
  6. «Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга» – 17,7 млн грн;
  7. «Лесне – Сеить» – 17,7 млн грн.

Согласно тендерной документации, на пунктах пропуска проведут следующие работы:

  • замена устаревших служебных построек на современные модульные сооружения с подключением к коммуникациям и благоустройством территории;
  • установка новых шлагбаумов и систем принудительной остановки транспорта Tire-killers;
  • дополнительное ограждение с колючей проволокой и новые калитки;
  • систему отвода стоков в герметичные емкости и монтаж резервуаров для запаса воды;
  • обустройство территории;
  • подготовка мест для генераторов и установку современных установок с автоматическим переключением на резерв;
  • монтаж LED-освещения, дорожных знаков и установка флагштоков.

Завершить ремонтные работы планируется до конца 2025 года.

