Ключевые моменты:
- В Одесской области капитально отремонтируют 7 КПП на границе с Молдовой. Общая сумма работ составит свыше 144 млн грн;
- В рамках работ планируется установить новые модульные сооружения, системы безопасности, LED-освещение и пр.;
- Работы должны завершены до 31 декабря 2025 года.
Согласно информации, обнародованной на портале госзакупок Prozorro, всего на ремонтные работы планируется потратить более 144 млн грн.
В список объектов, подлежащих ремонту вошли такие КПП:
- «Виноградовка – Вулканешты» – 24,3 млн грн;
- «Августовское 1 – Басарабяска» – 24,2 млн грн;
- «Долинское – Чишмикиой» – 17,6 млн грн;
- «Староказаческое – Тудора» – 25 млн грн;
- «Новые Трояне – Чадыр-Лунга» – 17,7 млн грн;
- «Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга» – 17,7 млн грн;
- «Лесне – Сеить» – 17,7 млн грн.
Согласно тендерной документации, на пунктах пропуска проведут следующие работы:
- замена устаревших служебных построек на современные модульные сооружения с подключением к коммуникациям и благоустройством территории;
- установка новых шлагбаумов и систем принудительной остановки транспорта Tire-killers;
- дополнительное ограждение с колючей проволокой и новые калитки;
- систему отвода стоков в герметичные емкости и монтаж резервуаров для запаса воды;
- обустройство территории;
- подготовка мест для генераторов и установку современных установок с автоматическим переключением на резерв;
- монтаж LED-освещения, дорожных знаков и установка флагштоков.
Завершить ремонтные работы планируется до конца 2025 года.
