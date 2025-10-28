Ключевые моменты

Конец октября в Одессе — это время, когда слово и музыка сливаются в единую мелодию культуры. В городе начинается серия событий, объединяющих литературу, историю, музыку и детское творчество — всё то, что создаёт живой пульс одесской культурной жизни.

Книжное пространство

В библиотеке Грушевского во вторник — продолжение Областного фестиваля украинской книги. Здесь встретятся авторы, читатели, издатели, чтобы напомнить: украинское слово — живая сила, формирующая нашу идентичность. В этом же пространстве в течение недели — поэтический вечер «Поэтическая исповедальность», посвящённый Василию Сагайдаку, и презентация новой книги «Против ветра», которая откроет ещё одну страницу современной литературы.

В Литературном музее состоится встреча «Путём Ботева» — о поэте, борце, герое, чья поэзия стала символом свободы.

Лекции и встречи с интересными людьми

А для тех, кто интересуется историей, событие «Граффити Софии Киевской» станет возможностью заглянуть в глубину веков и прочитать историю прямо со стен святыни. На встрече с Александром Галяcом «Звёзды — на расстоянии руки» вы услышите истории звёзд прошлого. А в Музее истории евреев Виктор Гликман расскажет «Морские истории и одесские волны» — живые повествования о море, городе и людях, неразрывно с ним связанных.

Музыкальные события

Музыкальная академия на Новосельского приглашает сразу на несколько мероприятий: концерт студентов класса тромбона, вечер камерной музыки, программу «Из шедевров» и концерт «Очарование классики современности». Здесь молодые музыканты поделятся вдохновением, воссоздавая звуки, трогающие сердце.

События для детей

Библиотеки города приглашают юных посетителей на творческий досуг во время каникул. Мастер-класс «Хэллоуинские привидения» даст возможность создать собственных сказочных героев, а интерактив «Как попасть на Хэллоуин?» превратит библиотеку в весёлый лабиринт приключений. Для тех, кто ищет открытия, — встреча «Чёрное море: мир под волнами». Это погружение в глубины, где природа, история и легенды сходятся в единую тайну.

Что: Областной фестиваль украинской книги

Фестиваль украинской книги
Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского
Когда: 28 октября, 11:00–16:00

Что: Путём Ботева: поэт, борец, герой

Неделя болгарской культуры
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 28 октября, 14:00

Что: Концерт студентов класса тромбона

Концерт тромбона
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малая зала
Когда: 28 октября, 16:00

Что: Концерт камерной музыки

Концерт камерной музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большая зала
Когда: 28 октября, 18:00

Что: Поэтическая исповедальность: к 80-летию со дня рождения Василия Сагайдака

Поэтическая исповедальность — Сагайдак
Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского
Когда: 29 октября, 15:00

Что: Мастер-класс «Хэллоуинские привидения»

Хэллоуинские подвески
Где: Европейская, 67, Библиотека
Когда: 29 октября, 15:00

Что: Вечер камерной музыки «Из шедевров»

Концерт — Из шедевров
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большая зала
Когда: 29 октября, 18:00

Что: Концерт «Очарование классики современности»

Концерт современной классической музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большая зала
Когда: 29 октября, 19:00

Что: Граффити Софии Киевской

Граффити Софии Киевской
Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского
Когда: 30 октября, 13:00

Что: Александр Галяc «Звёзды — на расстоянии руки»

Встреча с Галяcом
Где: ул. Тараса Кузьмина, 9, Библиотека №2
Когда: 30 октября, 14:00

Что: Событие для детей «Чёрное море: мир под волнами»

Чёрное море — мир под волнами
Где: Краснова, 11б, Библиотека №36
Когда: 30 октября, 15:00

Что: Событие для детей «Как попасть на Хэллоуин?»

Как попасть на Хэллоуин
Где: Черноморского казачества, 169, Библиотека №10
Когда: 30 октября, 15:00

Что: Презентация книги «Против ветра»

Презентация книги Марины Бородиной
Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского
Когда: 30 октября, 17:00

Что: Морские истории и одесские волны Виктора Гликмана

Морские истории
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 30 октября, 18:00

