Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 28–30 октября.

Конец октября в Одессе — это время, когда слово и музыка сливаются в единую мелодию культуры. В городе начинается серия событий, объединяющих литературу, историю, музыку и детское творчество — всё то, что создаёт живой пульс одесской культурной жизни.

Книжное пространство

В библиотеке Грушевского во вторник — продолжение Областного фестиваля украинской книги. Здесь встретятся авторы, читатели, издатели, чтобы напомнить: украинское слово — живая сила, формирующая нашу идентичность. В этом же пространстве в течение недели — поэтический вечер «Поэтическая исповедальность», посвящённый Василию Сагайдаку, и презентация новой книги «Против ветра», которая откроет ещё одну страницу современной литературы.

В Литературном музее состоится встреча «Путём Ботева» — о поэте, борце, герое, чья поэзия стала символом свободы.

Лекции и встречи с интересными людьми

А для тех, кто интересуется историей, событие «Граффити Софии Киевской» станет возможностью заглянуть в глубину веков и прочитать историю прямо со стен святыни. На встрече с Александром Галяcом «Звёзды — на расстоянии руки» вы услышите истории звёзд прошлого. А в Музее истории евреев Виктор Гликман расскажет «Морские истории и одесские волны» — живые повествования о море, городе и людях, неразрывно с ним связанных.

Музыкальная академия на Новосельского приглашает сразу на несколько мероприятий: концерт студентов класса тромбона, вечер камерной музыки, программу «Из шедевров» и концерт «Очарование классики современности». Здесь молодые музыканты поделятся вдохновением, воссоздавая звуки, трогающие сердце.

Библиотеки города приглашают юных посетителей на творческий досуг во время каникул. Мастер-класс «Хэллоуинские привидения» даст возможность создать собственных сказочных героев, а интерактив «Как попасть на Хэллоуин?» превратит библиотеку в весёлый лабиринт приключений. Для тех, кто ищет открытия, — встреча «Чёрное море: мир под волнами». Это погружение в глубины, где природа, история и легенды сходятся в единую тайну.

Что: Областной фестиваль украинской книги



Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского

Когда: 28 октября, 11:00–16:00

Что: Путём Ботева: поэт, борец, герой



Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 28 октября, 14:00

Что: Концерт студентов класса тромбона



Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малая зала

Когда: 28 октября, 16:00

Что: Концерт камерной музыки



Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большая зала

Когда: 28 октября, 18:00

Что: Поэтическая исповедальность: к 80-летию со дня рождения Василия Сагайдака



Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского

Когда: 29 октября, 15:00

Что: Мастер-класс «Хэллоуинские привидения»



Где: Европейская, 67, Библиотека

Когда: 29 октября, 15:00

Что: Вечер камерной музыки «Из шедевров»



Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большая зала

Когда: 29 октября, 18:00

Что: Концерт «Очарование классики современности»



Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большая зала

Когда: 29 октября, 19:00

Что: Граффити Софии Киевской



Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского

Когда: 30 октября, 13:00

Что: Александр Галяc «Звёзды — на расстоянии руки»



Где: ул. Тараса Кузьмина, 9, Библиотека №2

Когда: 30 октября, 14:00

Что: Событие для детей «Чёрное море: мир под волнами»



Где: Краснова, 11б, Библиотека №36

Когда: 30 октября, 15:00

Что: Событие для детей «Как попасть на Хэллоуин?»



Где: Черноморского казачества, 169, Библиотека №10

Когда: 30 октября, 15:00

Что: Презентация книги «Против ветра»



Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского

Когда: 30 октября, 17:00

Что: Морские истории и одесские волны Виктора Гликмана



Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 30 октября, 18:00

