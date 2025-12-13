Ключевые моменты:

В Арцизе электроэнергию могут не восстановить даже в течение ближайшей недели.

В селах и военном городке ситуация немного лучше, но прогнозы остаются плохими.

Вода в городе будет подаваться по графику — утром и вечером.

Когда восстановят электроснабжение и воду в Арцизе

В результате ночных обстрелов город Арциз и ближайшие населенные пункты остались без света. О ситуации с восстановлением электроснабжения в городе и громаде рассказал городской голова Сергей Парпуланский.

По его словам, в соцсетях появляется много комментариев с ожиданием быстрого подключения электричества, однако эти надежды пока не оправданы.

«По информации от энергетиков, в Арцизе ожидать света в ближайшее время и даже в течение следующей недели не стоит», — сообщил он.

Мэр отметил, что немного лучше ситуация может сложиться в селах и военном городке, однако и там прогнозы остаются неблагоприятными.

Что касается водоснабжения, его будут обеспечивать по ранее опубликованному графику. В Арцизе вода будет подаваться почасово — с 6:00 до 9:00 утра и с 18:00 до 22:00 вечера. В сельских населённых пунктах планируют относительно стабильное наполнение водонапорных башен.

Местные власти просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и следить за официальными сообщениями.

Читайте также: В Одесской области обстрелы разрушили 20-ю электроподстанцию: 90 тысяч домохозяйств без света