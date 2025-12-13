Ключевые моменты:

Повреждения энергосистемы Одесской области значительные, точных сроков пока нет.

Свет уже вернули в дома около 40 тысяч семей.

Работы идут в Одессе и нескольких районах области, приоритет — критическая инфраструктура.

Когда восстановят электроснабжение в Одесском регионе

Последствия атаки на энергетическую инфраструктуру Одесского региона оказались серьезными. Враг целенаправленно ударил по объектам передачи и распределения электроэнергии. Сейчас продолжаются аварийно-ремонтные работы. Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Энергетики вместе с НЭК «Укрэнерго» оценивают масштаб повреждений. Сразу после отбоя специалисты начали осматривать оборудование и определять, что именно вышло из строя. Точное время возвращения света пока назвать невозможно.

По состоянию на 14:00 энергетикам удалось найти техническое решение и восстановить электроснабжение для примерно 40 тысяч семей. Однако в ДТЭК подчеркивают, что это лишь часть от общего количества отключений.

Повреждения зафиксированы не только в Одессе, но и в населенных пунктах Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Подольского районов.

«Печально, что подключить сейчас смогли только 40 тысяч семей. Но работы продолжаются, мы верим в наших ребят», — сообщили в компании.

В части Одессы ориентировочное время возобновления электроснабжения — после 23:40. При этом энергетики предупреждают, что сроки могут измениться в случае новых аварий.

Энергетики по всей Одесской области работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. В первую очередь электроэнергию подают на объекты критической инфраструктуры.

