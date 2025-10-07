Ключевые моменты:
- 65-летний житель Одесской области застрелил собаку из винтовки во дворе своего дома.
- Полиция возбудила уголовное производство по ч.1 ст.299 УК Украины — жестокое обращение с животными.
- Подозреваемому в убийстве собаки грозит до трех лет лишения свободы.
В Одесской области застрелили собаку: что известно
1 октября в полицию поступило сообщение от жителя села Великодальницкой общины о том, что он слышал выстрел на дворе своего соседа по дому.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Как выяснилось, его 65-летний односельчанин действительно стрелял из гладкоствольной винтовки в собаку, которая, по его словам, проникла в его двор и напала на домашнюю птицу.
Мужчина взял уже раненого пса, положил в мешок и отвез подальше от дома.
Сотрудники Нацполиции по горячим следам разыскали злоумышленника и доставили его в ближайший райотдел, чтобы выяснить его личность и основания для владения огнестрельным оружием.
Под руководством Беляевской следственной прокуратуры противоправные действия мужчины были квалифицированы по ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным.
Стрелку грозит до трех лет тюремного заключения.
Читайте также:
- На Трассе здоровья 66-летний одессит начал стрелять в собак.
- На пляже Одесщины мужчина пытался утопить собаку.
- Одессит был оштрафован за нарушение правил по выгулу домашней собаки.