Ключевые моменты:

65-летний житель Одесской области застрелил собаку из винтовки во дворе своего дома.

Полиция возбудила уголовное производство по ч.1 ст.299 УК Украины — жестокое обращение с животными.

Подозреваемому в убийстве собаки грозит до трех лет лишения свободы.

В Одесской области застрелили собаку: что известно

1 октября в полицию поступило сообщение от жителя села Великодальницкой общины о том, что он слышал выстрел на дворе своего соседа по дому.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как выяснилось, его 65-летний односельчанин действительно стрелял из гладкоствольной винтовки в собаку, которая, по его словам, проникла в его двор и напала на домашнюю птицу.

Мужчина взял уже раненого пса, положил в мешок и отвез подальше от дома.

Сотрудники Нацполиции по горячим следам разыскали злоумышленника и доставили его в ближайший райотдел, чтобы выяснить его личность и основания для владения огнестрельным оружием.

Под руководством Беляевской следственной прокуратуры противоправные действия мужчины были квалифицированы по ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным.

Стрелку грозит до трех лет тюремного заключения.

Читайте также: