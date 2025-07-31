Ключевые моменты:
- 38-летний мужчина пытался утопить собаку в море на пляже в Одесской области
- За жестокое обращение с животными ему грозит до 8 лет лишения свободы
Детали происшествия
В полицию от очевидцев поступило сообщение о попытке утопить собаку на пляже в Одесской области. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что 38-летний мужчина, находясь на пляже, пытался утопить в море собаку. Благодаря вмешательству неравнодушных граждан животное удалось спасти, после чего свидетели вызвали полицию. Сейчас собака доставлена в ветеринарную клинику.
Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 299 Уголовного кодекса Украины о жестоком обращении с животными и начали досудебное следствие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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