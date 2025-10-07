Ключевые моменты:

Прокуратура требовала изменить меру пресечения, утверждая, что Борисов может сбежать за границу.

Защита пыталась сорвать заседание: просила перенос, указывала на ошибки в документах и заявляла отвод судье — но все ходатайства отклонили.

Когда началось рассмотрение меры пресечения, Борисову резко стало плохо, он был госпитализирован.

Дело экс-военкома Борисова: слушание в суде сорвалось

6 октября в Приморском районном суде Одессы должно было пройти слушание по делу бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которого обвиняют в самовольном оставлении части и незаконном обогащении. Но рассмотрение дела перенесли. Об этом сообщила журналистка Юлия Химерик.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны настаивали на том, чтобы Борисова снова взяли под стражу — по их мнению, он может скрыться за границей.

Адвокаты экс-военкома в ответ пытались отложить заседание. Сначала просили перенос, затем заявили о якобы допущенных ошибках в материалах прокуратуры. Суд отказал. Потом защита пыталась передать дело в другой суд, а когда не вышло — заявила отвод судье. И снова безуспешно.

Когда суд все же приступил к рассмотрению меры пресечения, Борисову внезапно стало плохо. Заседание остановили, ему вызвали скорую, и экс-военкома госпитализировали.

Читайте также: Виллу и роскошные машины бывшего руководителя одесского ТЦК передали государству

В чем его обвиняют Борисова

Евгения Борисова задержали еще в июле 2023 года в Киеве. Ему вменяют незаконное обогащение: журналисты выяснили, что во время полномасштабной войны его семья приобрела элитную недвижимость в Испании, а также несколько дорогих автомобилей.

В частности, мать Борисова — пенсионерка — стала владелицей виллы в Марбелье за 4 млн евро, а жена приобрела офис в центре курортного города.

Кроме того, следствие установило, что в декабре 2022 года экс-военком не выходил на службу без уважительных причин. В оправдание он предоставил фальшивую справку о лечении, а на самом деле в это время отдыхал с семьей на Сейшелах и в Испании.

В июле 2024 года ему добавили обвинение в уклонении от военной службы. Ранее, в июне 2023 года, его уволили с должности военного комиссара Одесской области.

Интересно, что его сын — руководитель подразделения СБУ в Одессе, что также вызвало общественный резонанс.

Фото — Юлия Химерик