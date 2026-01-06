Ключевые моменты:

Заведующая отделением одесской городской больницы требовала 1600 долларов за оформление III группы инвалидности и ускоренное обследование.

Правоохранители задержали медика «на горячем» после передачи всей суммы.

Врачу сообщили о подозрении в вымогательстве взятки, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили сегодня в областном управлении Нацполиции.

По данным следствия, к 56-летней врачу-невропатологу обратился мужчина с проблемами со здоровьем. Вместо стандартной консультации о порядке прохождения обследований, медик предложила «ускорить» процесс и гарантировать получение III группы инвалидности за вознаграждение в 1600 долларов.

Пациент сообщил о вымогательстве в полицию. Совместная операция следователей ГУНП и сотрудников СБУ в Одесской области позволила задокументировать передачу денег частями. Врача задержали сразу после получения всей суммы.

В ходе обысков в кабинете и дома у фигурантки изъяли деньги, телефоны и другие доказательства, на которые суд уже наложил арест.

На данный момент медику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест.

Ранее в Одесской области правоохранители задержали депутата одного из городских советов. Будучи председателем земельной комиссии, она требовала крупную сумму за содействие в аренде сельхозугодий. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.