Ключевые моменты:

В селе Петроверовка открыли бесплатную социальную прачечную.

Услугой пользуются пенсионеры, дети и уязвимые семьи.

Проект реализован при поддержке благотворителей из-за границы.

Громада планирует и дальше развивать социальную инфраструктуру.

На Одесчине в селе Петроверовка десятки людей годами стирали одежду вручную — из-за отсутствия стиральных машин и сложных бытовых условий.

Для пожилых жителей, детей и семей, находящихся под социальным сопровождением, это означало ежедневную физическую нагрузку и проблемы с гигиеной.

Чтобы решить эту проблему, громада при поддержке благотворителей открыла социальную прачечную, которая работает бесплатно для самых уязвимых жителей села.

Для тех, у кого нет стиральной машинки дома

Социальная прачечная работает в будние дни с девяти утра до четырех часов дня. В первую очередь здесь обслуживаются 94 пенсионера и 34 ребенка, в семьях которых нет стиральной техники.

Приемом одежды и белья, их стиркой и сушкой занимается ответственная работница Татьяна Мацибуренко.

52-летняя трудолюбивая женщина в молодости работала телефонисткой, санитаркой, поваром. Татьяна рассказывает, что никогда не брезговала никакой работой. В последнее время она опекает соседа с инвалидностью Валерия Артамонова.

Узнав о вакансии прачки, Татьяна Мацибуренко сразу предложила свою кандидатуру, поскольку сегодня в селе с трудоустройством довольно сложно.

— Меня приняли на эту работу. Прачечную обустроили в больнице, где я 22 года проработала санитаркой. Это недалеко от моего дома. Несколько шагов — и я уже на работе, — рассказала Татьяна.

В отремонтированное помещение провели водопровод и переделали канализацию. Прачечную оборудовали двумя современными стиральными машинками и двумя сушилками.

— Теперь буду стирать и вещи моего подопечного Валерия, потому что раньше делала это у себя дома, — радуется Татьяна Мацибуренко. — В основном буду обслуживать ветеранов, немощных и больных жителей всей громады, за которыми ухаживают наши десять социальных работниц и которые нуждаются во всесторонней поддержке и заботе.

С благотворителями громаде повезло

— Семьи военных, семьи, в которых есть люди с инвалидностью, пожилые люди, многодетные семьи и внутренне перемещенные лица также смогут бесплатно постирать свои вещи, — рассказал Петроверовский сельский голова Артем Демчуков. — Благодаря помощи нашего партнера — благотворительного фонда «Наша Хата Украина» — мы открыли социальную прачечную. В ближайшее время решим вопрос ее энергоснабжения в период блэкаута.

Основательница фонда Татьяна Винограденко давно живет в Америке, но активно, особенно с началом войны, поддерживает земляков и помогает развиваться родному селу.

В планах громады — обустройство культурных центров для детей и пенсионеров, стадиона, библиотеки, развитие больницы с целью расширения спектра медицинских услуг. И здесь понадобится щедрая рука меценатов.

«Наша Хата Украина» постоянно опекает семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, дети-ВПО, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, одинокие пенсионеры. Представитель фонда Екатерина Садко регулярно доставляет им продуктовые наборы, бытовую химию, памперсы, лекарства, сладкие подарки и другое.

Читайте также: