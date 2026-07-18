Ключевые моменты:

В Одесской области уже собрали более 1 млн тонн зерна, жатва продолжается на площади 1,3 млн гектаров.

Урожайность пшеницы и ячменя в этом году выше, чем в 2025 году.

Общий урожай зерновых прогнозируют на уровне 4,7 млн. тонн, дефицита зерна и хлеба не ожидают.

Жатва проходит в условиях войны, нехватки кадров, дорогостоящего горючего, сложной логистики и угрозы пожаров.

Стоимость хлеба может вырасти из-за подорожания энергоносителей, горючего и колебания валютного курса. Сейчас буханка стоит 33–35 грн, окончательный прогноз по ценам ожидается в сентябре.

Для экспорта урожая ключевое значение имеет бесперебойная работа портов Одессы и морских экспортных коридоров.

В Одесской ОВА озвучили прогноз по урожаю

По словам директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВО Егора Чикшеева, по состоянию на 14 июля в области уже обмолотили более половины площадей озимого ячменя, почти треть посевов гороха и активно убирают пшеницу. В настоящее время аграрии намолотили более 1 млн. тонн зерновой продукции. К слову, в этом году под уборку отведено 1,3 млн гектаров. Наибольшие площади традиционно расположены в Подольском и Белгород-Днестровском районах.

Он отметил, что урожайность основных культур сейчас превышает прошлогодние показатели. В частности, средняя урожайность пшеницы составляет 42 центнера с гектара против 29,3 ц/га в 2025 году, а озимого ячменя – 45,5 ц/га против 33,1 ц/га.

По прогнозам, область планирует собрать около 3,1 млн. тонн пшеницы, 1,4 млн. тонн ячменя, почти 200 тыс. тонн гороха и примерно 300 тыс. тонн рапса. Общий валовой сбор ожидается на уровне 4,7 млн. тонн, если погодные условия будут оставаться благоприятными.

Не хватает людей, но не комбайнов

Чиновник отметил, что для проведения жатвы в области задействовали 3700 зерноуборочных комбайнов, часть из которых привлекли из других регионов Украины.

Правда, главной проблемой остается нехватка квалифицированных работников, прежде всего механизаторов и водителей. По словам Чикшеева, дефицит кадров связан с военным положением и мобилизацией.

Кроме этого, во время нынешней уборочной кампании аграрии работают в условиях постоянной опасности из-за российских обстрелов, удорожания горючего и сложной логистики.

Особое внимание уделяется борьбе с пожарами на полях. Для этого Одесскую область дополнительно усилили четырьмя специальными подразделениями ГСЧС из Черкасской области, которые круглосуточно помогают ликвидировать возгорание.

В целом в Одесской ОВО отмечают, что прогнозируемого урожая должно хватить как для обеспечения продовольственных нужд Украины, так и для экспорта. Дефицит зерна или хлеба не прогнозируют.

В то же время цены могут вырасти из-за подорожания энергоносителей, горючего и колебания валютного курса. В настоящее время буханка хлеба стоит 33–35 гривен, однако оценить возможные изменения цен можно будет уже ближе к сентябрю.

Важным условием успешной реализации урожая остается стабильная работа морских портов Большой Одессы и экспортных коридоров.

По словам Егора Чикшеева, Украина и дальше рассчитывает сохранить свои позиции среди трех крупнейших мировых экспортеров аграрной продукции, если порты будут работать без перебоев.

Несмотря на все вызовы военного времени, в Одесской области рассчитывают завершить жатву без значительных потерь и обеспечить страну зерном, а также выполнить экспортные обязательства.

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Источник: Новини.LIVE