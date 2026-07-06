Ключевые моменты:

Аграрии Одесщины просят Кабмин разрешить сезонное бронирование до 80% работников на период жатвы.

Из-за нехватки кадров хозяйства уже формируют полевые бригады преимущественно из женщин.

Представители бизнеса предлагают направить до 10% портовых сборов на финансирование систем ПВО портового кластера Одесщины.

Российские атаки на портовую инфраструктуру региона продолжаются.

Аграрии настаивают на строительстве альтернативной дороги в обход Паланки для разгрузки трассы Одесса – Рени.

По итогам встречи с Одесской ОВА будут подготовлены официальные обращения в Кабинет Министров.

Хотят увеличить бронирование работников до 80%

Представители аграрной отрасли Одесской области встретились с руководством Одесской областной военной администрации, чтобы обсудить проблемы.

Одной важной темой стала нехватка кадров в период жатвы. Представители аграрного бизнеса отметили, что действующая норма, позволяющая бронировать только 50% военнообязанных работников, не позволяет обеспечить бесперебойную работу хозяйств.

Из-за кадрового дефицита многие предприятия уже комплектуют полевые бригады преимущественно женщинами, однако для выполнения физически тяжелых работ мужчин все равно не хватает. В ответ в ОВА сообщили, что в ближайшее время в области будут введены новые критерии определения критически важных предприятий агропромышленного комплекса. Также администрация обратится в Кабинет Министров с предложением разрешить в ходе полевых работ сезонное увеличение уровня бронирования работников до 80%.

Российские атаки по портам региона

Отдельное внимание участники встречи уделили защите портовой инфраструктуры, регулярно подвергающейся российским атакам.

Владелец паромного комплекса «Орловка» Юрий Димчегло сообщил, что его предприятие уже четырежды становилось мишенью ударов. По его словам, бизнес помогает военным, закупая беспилотники, однако финансирование систем противовоздушной обороны должно стать общей ответственностью всех портовых операторов.

Представители бизнеса предложили направлять до 10% средств от портовых сборов на развитие систем ПВО портового кластера Одесской области, не вводя при этом новых налогов.

Одним из ключевых вопросов стало строительство альтернативной дороги в обход молдавской деревни Паланка. Ведь в настоящее время часть международной трассы М-15 Одесса – Рени проходит по территории Молдовы, регулярно вызывающей пробки, задержки на границе и усложняющую доставку грузов в порты Дунайского кластера. Именно поэтому бизнес ожидает четких сроков реализации этого проекта и готов приобщиться к поиску решений, которые позволят снизить его стоимость.

Следует отметить, что по итогам встречи стороны договорились подготовить обращение в Кабинет Министров.

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