Ключевые моменты:

В громадах есть как бесплатные, так и платные пруды

Самая дорогая рыбалка стоит 1100 гривен

Часть водоемов страдает от засухи и неконтролируемого забора воды

Для некоторых приграничных маршрутов нужны специальные разрешения

Чтобы выяснить, где сегодня на юге Одесской области действительно можно хорошо порыбачить, журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева объехала водоемы Бессарабской и Буджакской громад, пообщалась с арендаторами прудов, местной администрацией, рыбаками и фермерами. Она собрала актуальные цены, правила рыбалки и узнала, почему одни водоемы остаются популярными, а другие постепенно мелеют.

Сетями не ловить, мелкую рыбу отпускать

На окраине поселка Бессарабское есть два пруда. Первый находится под опекой общества местных любителей рыбалки. Его участники занимаются зарыблением, очисткой берегов, благоустройством и борьбой с браконьерством. Вступительный взнос составляет тысячу гривен, ежегодный — триста гривен.

Дмитрий Киосе, руководитель общества, рассказал, что весной рыбаки скосили траву на берегах, прикормили рыбу, сделали дополнительные мостики и установили еще одну беседку.

— В этом году за рыбалку мы вообще не берем деньги. Но есть требования: главное — не ловить сетями. Спиннинги, донки — без проблем. Карпа и белого амура весом до одного килограмма нужно отпускать, толстолобика можно забрать, если он весит более двух с половиной килограммов. Норма вылова — пять килограммов плюс трофей (крупная рыба), не считая карася. На пруду дежурят наши рыбаки и следят, чтобы эти правила не нарушались, — рассказал Дмитрий Киосе.

О тишине здесь можно забыть

Метров через двести находится еще один небольшой пруд. Рыбалки здесь нет, зато за небольшие деньги можно просто отдохнуть у воды. Для отдыха оборудованы места со столиками, лавками, мангалами, треногами для казанов и всем необходимым.

Однако для заядлых рыбаков, которые любят уединение, пруды Бессарабского — не лучший вариант. Летом здесь всегда много местных жителей. Хотя для отдыха оборудован только правый берег, тем, кто привык к тишине, здесь будет некомфортно.

Три пруда — и все бесплатные

Выезжаем из Бессарабского в сторону села Малоярославец — это шесть километров от поселка. Здесь расположены сразу три водоема.

За ними присматривают трое фермеров. Причем они не арендуют эти пруды, а именно ухаживают за ними, благоустраивают и запускают малька. На всех трех рыбалка бесплатная — можно поймать карпа, белого амура и карася.

— Хозяйственной деятельностью на прудах я не занимаюсь, только слежу, чтобы люди не ставили сети. Поэтому периодически приезжаю с проверкой. Ловить рыбу здесь может любой желающий бесплатно, — говорит фермер Михаил Пепеляшко.

В приграничье — за деньги

Заядлым рыбакам Бессарабской громады, готовым заплатить за свое увлечение, стоит отправиться на пруд в село Вольное. Водоем арендует Леонид Чербаджи.

— По состоянию здоровья я отошел от дел, сейчас прудом больше занимается сын Алексей. Пруд хорошо зарыблен, поэтому здесь ловятся карп, белый амур, толстолобик, плотва, окунь и карась, — рассказывает Леонид. — Но наш пруд находится рядом с приграничной полосой, поэтому в течение дня пограничники время от времени проверяют документы у посетителей. Стоимость рыбалки — 200 гривен в день.

Десять кило плюс трофей

В Буджакской громаде бесплатно порыбачить можно только на ставке в селе Вознесенка, но рассчитывать на богатый улов здесь не стоит — в основном ловится карась. Зато можно просто отдохнуть всей семьей. Вознесенский старостат обустроил берега, установил беседки и детскую игровую площадку.

В полутора километрах от Буджака расположен ставок, который находится под опекой Буджакского общества любителей рыбалки. На берегу оборудованы беседки, мостики для рыбаков, а водятся здесь карп, окунь, белый амур, карась и толстолобик.

Члены общества занимаются зарыблением ставка, подкармливают рыбу, делают анализ воды, очищают водоем, обустраивают места отдыха, озеленяют территорию и многое другое. Вступительный взнос составляет две тысячи гривен, однако принимают только местных жителей. Зато рыбачить могут все желающие, стоимость — 300 гривен. Норма вылова — десять килограммов плюс трофей. Всю рыбу весом до одного килограмма необходимо отпускать (кроме карася и окуня).

Также в Буджакской громаде за деньги можно порыбачить на территории этнографическо-туристического комплекса «Фрумушика-Нова». Для тех, кто приезжает сюда на отдых, рыбалка бесплатная, а тем, кто хочет только порыбачить, придется заплатить 1100 гривен.

Вне зоны доступа

До войны отличная рыбалка была на Стурдзенском ставке, часть которого находится в Буджакской громаде, в селе Красное. Ставок расположен прямо на границе с Молдовой — точнее, государственная граница проходит по его водной глади. Когда-то в молдавском селе Украинка, расположенном по другую сторону водоема, работал рыбхоз-миллионер. Как рассказывают старожилы, рыбу здесь можно было ловить буквально руками. Это рыбное хозяйство работает и сейчас, хотя уже не в таких масштабах.

А вот со стороны Красного рыбалка из-за войны оказалась вне зоны доступа: перед водоемом выкопали глубокий пограничный ров, и проход туда закрыт.

Порыбачить не получится — воду откачали

Этой весной благодаря дождям наполнился Ламбровский ставок. Но радость местных жителей была недолгой: во время опрыскивания полей аграрии откачали оттуда сотни кубометров воды, и он снова обмелел.

Вообще местные ставки часто страдают не только от засухи, но и от нарушений правил водопользования сельхозпредприятиями. За последние годы обмелели два водоема: возле Виноградовки в Бессарабской громаде и возле Подгорного Буджакской громады.

О том, каково хозяйничать на водоеме, рассказал арендатор Николаевского ставка Станислав Тишко.

— Арендовать ставок — дело неблагодарное. Я взял его в аренду через аукцион, ежегодная арендная плата составляет пятьсот тысяч гривен. Вложил миллион гривен, чтобы расчистить русло реки Чилигидер, источниками которой питается ставок. Запустил малька толстолобика, белого амура, карпа, хорошо прикормил рыбу. В прошлом году на водоеме даже провели благотворительный рыболовный турнир — в Буджакской громаде его традиционно проводят ко Дню рыбака. Собранные турнирные взносы — 500 гривен с команды (два человека) — я передал на нужды ВСУ. Тогда рыбалка выдалась очень удачной. Но почему-то люди не ценят то, что имеют. Недавно был на ставке — сердце кровью обливается: воды снова мало. Все потому, что местные жители перекрывают русло реки стихийными свалками и качают воду для полива огородов. Бороться с этим сложно. Поэтому в этом году рыбалки на ставке нет.

Выдры съели рыбу и людям ничего не оставили

У арендатора водоема возле села Николаевка Ивана Топчу другая проблема. Ему удалось развести крупную рыбу — толстолобика, карпа, белого амура, а в прошлом году он даже вырастил в бассейне и выпустил в ставок красавца осетра. И вдруг беда — зимой на ставке появились речные выдры и уничтожили много рыбы.

— Весь снег на льду ставка был красным от крови, — говорит Иван. — Сначала руки опустились, но потом я снова запустил малька. Поэтому рыбалки сейчас нет, зато можно отлично отдохнуть.

Для отдыха здесь есть беседки, даже посреди ставка, катамараны, оборудованный пляж, спортивные площадки и места для пикника. Есть и небольшой магазин. И хотя порыбачить в этом году здесь не получится, вы можете привезти рыбу с собой и попросить Ивана Топчу приготовить его фирменную уху — она невероятно вкусная.

Рыбацкие приметы Одесской области: поцелуй и отпусти

Собираясь на рыбалку, не берите с собой приготовленную рыбу, даже консервы, — улова не будет.

Чтобы улов был хорошим, первую пойманную рыбу нужно поцеловать и отпустить.

До окончания рыбалки не считайте пойманную рыбу — удачи не будет.

Перед рыбалкой не брейтесь — это может отпугнуть удачу.

Прежде чем начать рыбачить, плесните в воду немного водки, чтобы задобрить водоем.

Пасмурная погода или небольшой дождь — к хорошей рыбалке.

Если случайно забыли тару для рыбы, улов будет богатым.

Если по дороге на рыбалку первой встретилась женщина — улова не будет.

Важно: если вы собираетесь на рыбалку из Одессы

Если вы собираетесь на рыбалку из Одессы в бывший Тарутинский район, вам придется проехать через пограничный пункт пропуска «Паланка». Тем, у кого нет местной регистрации, необходимо получить разрешение на пересечение пункта пропуска в 25-м Белгород-Днестровском пограничном отряде (касается только мужчин).

Расстояние от Одессы

до поселка Бессарабское — 200 км;

до села Малоярославец — 206 км;

до села Вольное — 225 км;

до поселка Буджак — 220 км;

до комплекса «Фрумушика-Нова» — 180 км.

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