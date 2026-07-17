Ключевые моменты:

Правоохранители с 2024 года расследуют дело о возможном разрушении памятника архитектуры. По версии следствия, под видом спасения дома на нем незаконно надстроили этаж под отель.

Строительно-техническая экспертиза 2026 года показала, что работы выполнены качественно, а износ здания даже уменьшился с 66,8% до 56,6%.

Суд отклонил ходатайство следователей об аресте здания и запрете работ, поскольку за два года следствия подозрение так никому и не предъявили.

От полного разрушения до элитных апартаментов: история упадка «Дома Гоголя»

Дом и флигель Трощинского — памятник архитектуры местного значения, построенный в 1836–1849 годах. Здание получило широкую известность благодаря писателю Николаю Гоголю, который жил и работал здесь над вторым томом «Мертвых душ» в 1850–1851 годах.

В советские и постсоветские годы дом использовался как жилой и постепенно разрушался. В 2018 году в здании полностью рухнули крыша и перекрытия, после чего его признали непригодным для жизни. Долгое время объект находился на балансе Минобороны, а городские власти не спешили принимать его в коммунальную собственность.

Ситуация сдвинулась с места в 2020 году. Мэрия Одессы подписала меморандум с ОСМД «Затишне» (созданным собственниками квартир Семеном Шлемисом и Мариной Гойфман) о проведении срочных противоаварийных работ. Заказчиком выступила фирма «Хиллс Инвест», а подрядчиком — «СМУ №533». Работы активно велись с 2021 по 2022 год.

Однако уже в 2023 году вокруг исторического объекта вспыхнул скандал: в здании начали обустраивать апарт-отель под названием Rosset, выставив на продажу апартаменты по цене 2700 долларов США за квадратный метр. На памятнике со стороны двора достроили третий мансардный этаж и начали монтировать новые балконы.

Спор о собственности и выводы экспертизы 2026 года

Уголовное производство правоохоронители открыли в феврале 2024 года по статье об умышленном повреждении объектов культурного наследия. В деталях дела разбирался Центр публичных расследований (ЦПР). Позиция следствия принципиальна:

Реконструкция лишила здание аутентичного вида.

Согласно реестру прав, весь дом находится в собственности территориальной общины Одессы, а значит, частные лица не имели права распоряжаться им и нанимать застройщика.

Следователи требовали наложить арест на здание, полностью запретив его использование и любые работы. Тем не менее, Приморский районный суд Одессы встал на сторону застройщика.

Судья учел результаты строительно-технической экспертизы, проведенной в марте 2026 года. Эксперты пришли к выводу, что противоаварийные работы не разрушили памятник, а уберегли его от окончательного обрушения. Главной причиной всех повреждений специалисты назвали десятилетия бездействия коммунальщиков, а не недавнее вмешательство строителей.

Поскольку за два года расследования полиция так и не вручила ни одного подозрения, а доказательств угрозы уничтожения здания предоставлено не было, суд отказал в аресте имущества. Расследование продолжается.

Читайте также: Четыре волны разрушения Одессы: кто и как разрушал город на протяжении ста лет (видео)