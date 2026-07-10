Ключевые моменты:

Украина разрабатывает антибаллистическую систему Freya — массовый и дешевый аналог Patriot.

К проекту под руководством Украины уже присоединились Германия, Франция, Швеция и Норвегия.

Киев получил право производить Patriot по лицензии США.

Силы обороны продолжают минусовать теневой флот РФ в Азовском море и поразили ОПК и нефтебазы.

Проект Freya: Украина создаст массовый и дешевый аналог Patriot

В ближайшее время во Франции состоится масштабная закрытая встреча лидеров стран Европы, оборонных компаний и Национальных агентств безопасности (NSA), на которой Украина официально презентует собственный проект антибаллистической системы Freya. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал журналистам в четверг, 9 июля.

Суть проекта: Freya призвана стать аналогом американской системы Patriot для перехвата баллистических ракет, но в более дешевом и приспособленном для массового производства варианте.

Коалицию по созданию «европейской модели» ПВО под руководством Украины уже сформировали Германия, Франция, Норвегия и Швеция.

Президент подчеркнул, что объемы производства Patriot и французских SAMP/T в мире критически малы, а очереди за ними — огромны. Freya позволит «закрыть небо» не только над Украиной, но и над всей Европой.

«И в ближайшие дни мы встретимся с лидерами ЕС и представим им этот план. Если лидеры и их компании поддержат проект, Freya начнет жить – ну, в ближайшее время», – пообещал Зеленский.

Важно: По итогам саммита НАТО Украина также ожидает скорых поставок дополнительных дефицитных ракет PAC-3 от США и европейских партнеров. Кроме того, после политических договоренностей с Дональдом Трампом о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot, Киев начинает технический этап реализации этого соглашения. Трамп также заявил о планах США закупать у Украины БпЛА.

1598-й день войны: самое важное за сутки

В ночь на 10 июля российские оккупационные войска осуществили массированный налет, выпустив по Украине 137 ударных БпЛА различных типов (включая «шахеды», а также новые дроны «Гербера» и «Италмас»).

Силами противовоздушной обороны уничтожено и подавлено 114 вражеских беспилотников. К сожалению, зафиксировано 18 попаданий на 16 различных локациях, еще в 4 местах зафиксировано падение обломков.

Ответный удар: ночью и утром 10 июля украинские беспилотники провели успешную операцию в Ростовской области РФ. Под удар попали города Азов и Таганрог:

В Азове поражен «Азовский оптико-механический завод», входящий в оборонно-промышленный комплекс РФ (производит оптико-электронные и радиолокационные системы для армии). Также вспыхнули местные нефтебазы.

В Таганроге спыхнул крупный пожар на территории морского порта. Дроны атаковали портовый нефтяной терминал ООО «Курганнефтепродукт», через который осуществляется заправка и погрузка нефтепродуктов на морские суда.

Разгром в Азовском море: Силы беспилотных систем Украины совершили беспрецедентную по эффективности операцию, разом выведя из строя 15 судов, которые РФ использовала в обход международных санкций.

При этом 9 июля в акватории Азовского моря были поражены 12 танкеров, один сухогруз и один буксир оккупантов.

Официальные данные Генштаба и заявление Главкома

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки ликвидировано 1460 российских военных. В технике враг понес следующие потери: танк, 6 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, РСЗО, 2 средства ПВО, 8 наземных робототехнических комплексов, 1868 БпЛА и 339 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что до перелома в войне «еще далеко», несмотря на замедление российского наступления.

По его словам, Россия не отказалась от своих военных целей. РФ по-прежнему намерена полностью занять Луганскую и Донецкую области, расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины.

Кроме того, он отметил рост интенсивности ракетно-дроновых ударов и применения авиабомб.

При этом Сырский утверждает, что темпы продвижения российских войск за первое полугодие сократились более чем вдвое, как и количество оперативных направлений, где россияне ведут наступательные действия.