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Участники пикета требовали убрать из публичного пространства Одессы российские песни, кино, экскурсии и спектакли.

Несмотря на демарш депутатов, активисты заявили, что акция не разовая и они будут выходить под мэрию до тех пор, пока решение не примут.

Запрет на русскоязычный контент в Одессе: почему люди вышли под горсовет

У здания мэрии второй раз за неделю собрались жители города, поддерживающие введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Именно этот вопрос должен был быть рассмотрен на продолжении сессии горсовета. Однако заседание было сорвано из-за отсутствия кворума.

По словам участников, единого организатора у митинга не было — люди скоординировались через социальные сети и пришли по собственной инициативе. Они возмущены тем, что в городе до сих пор можно услышать русский язык даже в общественном транспорте — например, при объявлении остановок в маршрутках.

«Русский язык, к сожалению, очень распространен в Одессе. Его просто слишком много. Даже сегодня ехал на маршрутке, и станции объявляли на русском. В Одессе с этим нужно что-то делать… Этот актуальный вопрос будет всегда», — отметил участник акции Павел.

Активисты объясняют: им нужны четкие юридические инструменты. Сейчас, сталкиваясь с русскоязычным контентом в кафе или на улицах, люди не всегда могут повлиять на нарушителей. Принятие городского моратория позволило бы официально привлекать к ответственности и подключать полицию для законного наказания тех, кто игнорирует языковое законодательство.

К пикету присоединились и вынужденные переселенцы. В частности, Ольга из Мариуполя поделилась личным горьким опытом: она прекрасно помнит, как российское инфополе и культура годами формировали сознание людей, поэтому уверена — весь этот контент необходимо полностью и навсегда убрать из публичной жизни Украины.

Напомним, проект решения о моратории был внесен в повестку дня, но из-за пустых депутатских кресел до голосования дело так и не дошло.

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Фото: Новини.LIVE