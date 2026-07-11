Ключевые моменты:

В результате ночной атаки на юг Одесчины пострадали поликлиника, частные дома и объекты инфраструктуры.

В здании поликлиники выбиты десятки окон и дверей, повреждены внутренние помещения.

Медицинское оборудование уцелело.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 11 июля российские войска вновь атаковали юг Одесской области. О последствиях атаки рассказал сегодня утром глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, после удара повреждены поликлиника, по меньшей мере три частных дома и объекты инфраструктуры.

Сильнее всего пострадала поликлиника. В здании выбило около 60 окон и восемь дверей, разрушено более 60% подвесного потолка. Но несмотря на серьезные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии.

Сейчас в поликлинике устраняют последствия удара, чтобы как можно быстрее возобновить ее полноценную работу.

Также повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и другие специалисты. Они ликвидируют последствия атаки и помогают восстановить поврежденные объекты.

Напомним, сегодня утром, 11 июля, российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой. В городе прогремел мощный взрыв. Предварительно, поврежден объект инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека. Еще один человек получил осколочное ранение, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.