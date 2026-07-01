Ключевые моменты:

С 1 июля в ряде городов Украины начали действовать новые тарифы на воду и водоотвод.

В Одессе тарифы для населения не изменились и остаются на уровне 2022 года.

Одесситы платят 35,16 грн/куб. м за водоснабжение и водоотвод.

При его утверждении стоимость услуг может вырасти до 93,66 грн/куб. м.

В Украине массово пересматривают тарифы на воду

С 1 июля в ряде украинских городов начали пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Одним из примеров стал Кременчуг, где местные власти утвердили новые расценки на услуги водоканала. Для населения стоимость централизованного водоснабжения была установлена ​​на уровне 29,93 грн за кубометр с НДС, а водоотвод — 34,14 грн. В общей сложности за две услуги жители города будут платить 64,07 грн за кубометр.

Подобные изменения происходят и в других общинах страны. Основными причинами удорожания воды называют рост расходов на электроэнергию, горючее, реагенты для очистки воды, ремонт сетей и оплату труда работников водоканалов.

Что касается Одессы, то в июле тарифы пока остаются без изменений. Жители города и дальше оплачивают водоснабжение и водоотвод по расценкам, которые действуют еще с 2022 года.

Теперь тариф на централизованное водоснабжение для населения составляет 14,93 грн за кубометр без НДС, а на водоотвод — 14,37 грн. С учетом налога жители Одессы платят около 17,92 грн. за воду и 17,24 грн. за канализацию. Общая стоимость двух услуг составляет около 35,16 грн за кубометр.

Кроме того, действует абонентская плата. Для потребителей, пользующихся обеими услугами, она составляет 94,38 грн. в месяц. Если подключено только водоснабжение или водоотвод, абонплата составляет 47,19 грн.

Несмотря на то, что цены для населения не изменились, «Инфоксводоканал» уже обнародовал проект новых тарифов. Документ предусматривает повышение стоимости водоснабжения до 50,96 грн. за кубометр, а водоотвод — до 42,69 грн.

При утверждении новых расценок общая стоимость воды и канализации для одесситов может вырасти до 93,66 грн за кубометр с НДС. Для сравнения сегодня жители города платят около 35,16 грн.

В предприятии объясняют необходимость пересмотра тарифов удорожанием электроэнергии, горючего, реагентов, ремонтных работ и увеличением затрат на оплату труда. По словам представителей водоканала, действующие тарифы не покрывают фактических затрат на обеспечение работы систем водоснабжения и водоотведения.

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