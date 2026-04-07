Ключевые моменты:

В магазинах Одессы хлеб уже стоит в среднем от 37 до 50 грн за буханку

Цены растут примерно на 2% ежемесячно — это общеукраинская тенденция

В ближайшее время возможно дополнительное подорожание еще на 5–10%

Основные причины — топливо, электроэнергия, сырье и инфляция

Чтобы понять реальную ситуацию с ценами, журналистка «Одесской жизни» обошла супермаркеты и фирменные точки продаж в Одессе и своими глазами проверила, сколько сегодня стоит хлеб в разных сетях.

Объяснения причин подорожания и прогнозов дали представители отрасли — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук и первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

А чтобы оценить общую динамику цен, мы также учли данные Министерства финансов Украины об инфляции и изменении стоимости продуктов.

Где хлеб дешевле?

Снова подорожал – эту фразу все чаще можно услышать возле одесских лотков (небольших торговых точек) с хлебом. 50 копеек, гривна, еще гривна – медленно, но уверенно мы начинаем платить больше за хлебобулочные изделия одесских и всеукраинских производителей. Сейчас средняя цена за буханку колеблется (в зависимости от веса и вида) от 37 до 50 гривен. Хотя в одесских магазинах можно найти и более дешевую хлебную продукцию.

Корреспондентка «Одесской жизни» побывала в нескольких торговых сетях в поисках самых дешевых вариантов:

батон «Одеський» (фермерский), хлебозавод №4 (350 граммов) – 14 грн 70 коп. (супермаркет сети Varus);

хлеб «Сніданковий» нарезанный упакованный, ХЗ №4 (350 граммов) – 18 грн (собственные точки продаж);

батон «Пані Ціна запашний» (600 граммов ) – 19 грн 20 коп. (собственная марка сети супермаркетов «Копейка»);

хлеб «Поживний до столу» нарезанный ржано-пшеничный, ТМ «Кулиничі» (350 граммов) – 21 грн 70 коп. (сеть супермаркетов «АТБ-маркет»).

Сколько будет стоить хлеб: прогнозы экспертов

Возмущаются ростом цен на хлеб не только одесситы, это общеукраинская тенденция. Резкое и внезапное подорожание топлива вызывает беспокойство: не подорожает ли так же стремительно и хлеб? Да, последние мировые события, конечно, повлияли на стоимость хлеба, но резкого скачка цен в этом году не будет, успокаивают эксперты.

Действительно, хлеб вместе с овощами и мясо-молочными продуктами, по данным Минфина, входит в тройку продуктов, цены на которые выросли больше всего. И виновато в этом не только топливо, но и отсутствие бесперебойной электроэнергии: генераторы для производителей хлебобулочной продукции – дело недешевое.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, существенного увеличения цен пока не прогнозируется.

– Это произойдет, если, скажем, топливо подскочит на 50%. К тому же часть продукции была заготовлена раньше, когда топливо было дешевле. Стоимость топлива будет больше влиять на продукцию урожая, в частности зерна, 2026 года, – отметил эксперт.

Каждый месяц этого года добавлял к стоимости хлеба примерно 2%, утверждают в Минфине. Рост цен на хлебобулочные изделия будет продолжаться, к сожалению, до конца года, – такой прогноз дал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко. При этом резких скачков цен не ожидается.

В ближайшие месяцы хлеб подорожает еще на 5%. Не исключили представители отрасли повышения цен во второй половине года еще на 5%.

– Если перевести эти проценты на ценник, – отметил Александр, – то за буханку хлеба, которая стоила 30 грн, с каждым подорожанием на 5 процентов придется платить на 1,5 грн больше.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук закладывает немного больший процент на 2026 год:

– В прошлом году цены выросли на 20%, в течение 2026-го мы ожидаем примерно такие же показатели.

Из чего складывается цена на хлеб?

Волноваться стоит не только из-за роста цен на топливо, ведь на стоимость производства и продажи хлеба на самом деле влияет множество факторов:

стоимость муки и других ингредиентов,

электроэнергия,

топливо,

заработная плата,

стоимость упаковки,

общая инфляция,

налоги и т.д.

Производители хлеба говорят, что вынуждены поднимать цены, иначе будут работать в убыток.

Как платить за хлеб меньше?

Хотя несколько гривен, на которые дорожает хлеб, это вроде бы и немного, за месяц набегает несколько десятков. Можно ли сэкономить на покупке хлеба? Да, если внимательно отнестись к его выбору, хранению и приготовлению.

1. Сравнивайте цены: в каждом магазине они немного, но отличаются. Например, самые популярные позиции продукции Одесского ХЗ №4 имеют такую разницу:

«Семейный» нарезной (450 граммов):

сеть супермаркетов «Таврия В» – 38 грн 60 коп.;

точки продаж ХЗ №4 («Одесский каравай») – 39 грн;

сеть супермаркетов «Копейка» – 39 грн 10 коп.;

сеть супермаркетов «Сильпо» – 43 грн 04 коп.;

сеть супермаркетов «Обжора» – 45 грн 40 коп.

«Бородино» ржано-пшеничный нарезанный упакованный (500 граммов):

сеть супермаркетов «Сильпо» – 37 грн 79 коп.;

сеть супермаркетов «Таврия В» – 43 грн 60 коп.;

сеть супермаркетов «Копейка» – 45 грн 40 коп.;

сеть супермаркетов «Обжора» – 51 грн 55 коп.

При этом часто сетевые магазины и сами хлебозаводы проводят акции на отдельные виды хлебобулочной продукции, поэтому:

2. Следите за акциями и скидками в супермаркетах.

3. Покупайте «вчерашний» хлеб: хлебобулочные изделия, испеченные накануне, часто продаются со скидкой, иногда до 50%. Это и полезнее, и отлично подойдет для тостов или горячих бутербродов.

4. Правильно храните: если не успеваете съесть хлеб, нарежьте его и положите в морозилку; храните в бумажном пакете, а не в полиэтилене — так он не заплесневеет.

5. Остатки хлеба можно превратить в сухарики или панировочные сухари.

6. Не покупайте хлеб про запас: пшеничный хранится около 24 часов, ржаной — до 36 часов.

7. Попробуйте печь хлеб самостоятельно — это может быть дешевле.

Рецепт домашнего хлеба «Без замеса»

Ингредиенты: мука пшеничная – 400–450 граммов (примерно 3 стакана), вода (теплая) – 300 миллилитров, соль – 1 чайная ложка, дрожжи сухие – 1/2 чайной ложки (или 15 граммов свежих).

В большой миске смешайте муку, соль и дрожжи. Влейте теплую воду и просто перемешайте ложкой до однородности. Тесто будет липким – это нормально. Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 12–18 часов (удобно делать на ночь). За это время тесто поднимется и появятся пузырьки. Посыпьте стол мукой, аккуратно выложите тесто, сложите его несколько раз «конвертом» и сформируйте шар. Дайте постоять еще 30 минут. Разогрейте духовку до 230°C. Лучше всего печь в чугунной кастрюле или форме с крышкой (это создает эффект печи). Выпекайте 30 минут под крышкой. Затем снимите крышку и пеките еще 15 минут до румяной корочки.

Расчет экономии (ориентировочный)

Ингредиент Количество Примерная цена Мука («Пшеничная. Высший сорт. Своя линия», сеть АТБ) 450 г ~12 грн Дрожжи 5 г ~3–4 грн Газ, соль, вода менее 1 грн Итого ~500 г хлеба ~19 грн

Как видно, домашний вариант получается значительно дешевле и полезнее, ведь не содержит никаких добавок и стабилизаторов.

