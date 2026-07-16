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Депутат Олег Звягин предложил снять защитные мешки с памятника Дюку.

В горсовете считают, что многолетнее укрытие может негативно сказаться на состоянии монумента.

Департаменту культуры поручили подготовить анализ ситуации и предложения.

Депутаты подняли вопрос защиты памятника

Инициатором обсуждения стал депутат Олег Звягин. По его словам, мешки с песком, которые уже более четырех лет закрывают памятник Дюку, непосредственно соприкасаются с бронзовой скульптурой и создают значительную нагрузку на монумент и постамент.

«Это может уберечь от обстрелов, но гораздо хуже, если мы откроем их после войны и увидим, что мы эти памятники потеряли навсегда», – заявил Звягин во время сессии.

Он также обратил внимание, что другие памятники Одессы защищены иначе. Например, львы в Городском саду и скульптура Лаокоона возле Археологического музея закрыты деревянными конструкциями, а некоторые объекты и вовсе остаются открытыми.

«Пушка у нас стоит, тоже памятник. А почему она открыта, а Дюк нет? В чем логика?» – отметил депутат.

Горсовет поручил изучить ситуацию

Секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль поддержал необходимость дополнительного изучения вопроса и дал протокольное поручение профильному департаменту.

Теперь департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции должен подготовить анализ текущего состояния памятника и представить предложения относительно дальнейшей защиты монумента.

Почему вокруг памятника возникла дискуссия

Памятник Дюку де Ришелье закрыли мешками с песком весной 2022 года – вскоре после начала полномасштабного вторжения России, чтобы защитить один из символов Одессы от возможных ударов.

В последние годы специалисты и общественность неоднократно поднимали вопрос о том, насколько эффективной и безопасной остается такая конструкция при длительной эксплуатации. Именно поэтому депутаты предлагают оценить текущее состояние памятника и определить, нуждается ли он в другом способе защиты.

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Источник: Думская