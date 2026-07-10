Ключевые моменты:

Приморский бульвар вновь наполнен людьми и летней атмосферой

Возле фуникулёра продолжаются археологические исследования

Часть исторических зданий до сих пор хранит следы войны

Коммунальные службы продолжают озеленение и уход за бульваром

Приморский бульвар остаётся одним из самых любимых мест для прогулок в Одессе. Этим летом здесь продолжаются археологические исследования, город ухаживает за зелёными насаждениями и общественным пространством, а исторические здания до сих пор сохраняют следы войны. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на бульваре, чтобы показать нашим читателям, как он выглядит сегодня.

Июль на Приморском бульваре: лето под кронами деревьев

Есть места, которым не нужна громкая реклама. Достаточно просто прийти сюда, сесть на скамейку под старым платаном, посмотреть на море — и всё станет понятно. Приморский бульвар именно такой.

После нескольких дней изнуряющей жары город наконец смог перевести дух. Солнце уже не обжигает так беспощадно, а старые платаны, софоры и молодые деревья щедро дарят прохладную тень. Здесь хочется никуда не спешить. Медленно идти по аллеям, вдыхать запах моря, слушать крики чаек и ловить то особенное одесское настроение, которое живёт только на Приморском бульваре.

Лето здесь ощущается во всём. На скамейках отдыхают одесситы, туристы фотографируются, дети гоняют голубей, мимо неспешно проезжают экскурсионные электромобили. Вдоль дорожек зеленеют новые кустарники, а молодые деревья, высаженные в последние годы, уже уверенно дополняют старинную аллею. Бульвар будто незаметно обновляется, оставаясь таким же, каким его помнят поколения.

Археологические раскопки: на Приморском ищут крепость

Возле фуникулёра не прекращается работа археологов. Прямо под ногами современной Одессы постепенно открывается ещё более древняя история. Раскопки продолжаются, и каждый новый найденный фрагмент напоминает: это место помнит гораздо больше, чем двести с лишним лет существования города.

Рядом вновь радует глаз музей античного поселения под открытым небом. После того как здесь заменили разбитое стекло, экспозиция снова выглядит ухоженной и светлой. Кажется, будто сам город тихо и настойчиво залечивает свои раны.

Подробный фоторепортаж с археологических раскопок: Под Приморским бульваром в Одессе снова ищут утраченную крепость Хаджибей

На зданиях всё ещё остаются следы обстрелов

Но они всё равно заметны.

Стоит лишь поднять глаза на исторические здания. Кое-где окна до сих пор закрыты плитами ОСБ. Эти деревянные щиты стали молчаливыми свидетелями войны. Они не дают забыть, что совсем рядом продолжается борьба, а мирная жизнь, которой сегодня наполнен бульвар, имеет очень высокую цену.

На Приморском бульваре кипит жизнь

И всё же жизнь побеждает.

Люди гуляют, смеются, назначают встречи, фотографируются возле памятников, любуются морем. Коммунальные службы ухаживают за клумбами, высаживают новые растения, город восстанавливает повреждённое и продолжает жить так, словно каждый день доказывает: Одессу невозможно лишить её красоты.

Приморский бульвар сегодня — это не просто одна из самых красивых улиц города. Это место, где особенно остро ощущаешь, насколько сильной может быть обычная человеческая любовь к своему дому. Здесь рядом живут прошлое и настоящее, боль и надежда, память и будущее.

Именно поэтому сюда хочется возвращаться снова и снова.

А каким сегодня выглядит летний Приморский бульвар — уютный, зелёный, наполненный людьми, археологическими открытиями и одновременно отмеченный следами войны, — смотрите на наших фотографиях.

Читайте также:

Фото автора