Ключевые моменты:

  • Приморский бульвар вновь наполнен людьми и летней атмосферой
  • Возле фуникулёра продолжаются археологические исследования
  • Часть исторических зданий до сих пор хранит следы войны
  • Коммунальные службы продолжают озеленение и уход за бульваром

Приморский бульвар остаётся одним из самых любимых мест для прогулок в Одессе. Этим летом здесь продолжаются археологические исследования, город ухаживает за зелёными насаждениями и общественным пространством, а исторические здания до сих пор сохраняют следы войны. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на бульваре, чтобы показать нашим читателям, как он выглядит сегодня.

Июль на Приморском бульваре: лето под кронами деревьев

Приморский бульвар в июле 2026 года

Есть места, которым не нужна громкая реклама. Достаточно просто прийти сюда, сесть на скамейку под старым платаном, посмотреть на море — и всё станет понятно. Приморский бульвар именно такой.

Приморский бульвар в июле 2026 года

После нескольких дней изнуряющей жары город наконец смог перевести дух. Солнце уже не обжигает так беспощадно, а старые платаны, софоры и молодые деревья щедро дарят прохладную тень. Здесь хочется никуда не спешить. Медленно идти по аллеям, вдыхать запах моря, слушать крики чаек и ловить то особенное одесское настроение, которое живёт только на Приморском бульваре.

Приморский бульвар в июле 2026 года

Приморский бульвар в июле 2026 года

Лето здесь ощущается во всём. На скамейках отдыхают одесситы, туристы фотографируются, дети гоняют голубей, мимо неспешно проезжают экскурсионные электромобили. Вдоль дорожек зеленеют новые кустарники, а молодые деревья, высаженные в последние годы, уже уверенно дополняют старинную аллею. Бульвар будто незаметно обновляется, оставаясь таким же, каким его помнят поколения.

Археологические раскопки: на Приморском ищут крепость

Возле фуникулёра не прекращается работа археологов. Прямо под ногами современной Одессы постепенно открывается ещё более древняя история. Раскопки продолжаются, и каждый новый найденный фрагмент напоминает: это место помнит гораздо больше, чем двести с лишним лет существования города.

Приморский бульвар в июле 2026 года

Рядом вновь радует глаз музей античного поселения под открытым небом. После того как здесь заменили разбитое стекло, экспозиция снова выглядит ухоженной и светлой. Кажется, будто сам город тихо и настойчиво залечивает свои раны.

Подробный фоторепортаж с археологических раскопок: Под Приморским бульваром в Одессе снова ищут утраченную крепость Хаджибей

На зданиях всё ещё остаются следы обстрелов

Но они всё равно заметны.

Стоит лишь поднять глаза на исторические здания. Кое-где окна до сих пор закрыты плитами ОСБ. Эти деревянные щиты стали молчаливыми свидетелями войны. Они не дают забыть, что совсем рядом продолжается борьба, а мирная жизнь, которой сегодня наполнен бульвар, имеет очень высокую цену.

Приморский бульвар в июле 2026 года

На Приморском бульваре кипит жизнь

И всё же жизнь побеждает.

Люди гуляют, смеются, назначают встречи, фотографируются возле памятников, любуются морем. Коммунальные службы ухаживают за клумбами, высаживают новые растения, город восстанавливает повреждённое и продолжает жить так, словно каждый день доказывает: Одессу невозможно лишить её красоты.

Приморский бульвар в июле 2026 года

Приморский бульвар сегодня — это не просто одна из самых красивых улиц города. Это место, где особенно остро ощущаешь, насколько сильной может быть обычная человеческая любовь к своему дому. Здесь рядом живут прошлое и настоящее, боль и надежда, память и будущее.

Приморский бульвар в июле 2026 года

Именно поэтому сюда хочется возвращаться снова и снова.

А каким сегодня выглядит летний Приморский бульвар — уютный, зелёный, наполненный людьми, археологическими открытиями и одновременно отмеченный следами войны, — смотрите на наших фотографиях.

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