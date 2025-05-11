Согреть хлебом – это про любовь
Людмила Татар уверена, что хлебом можно согреть, ведь это про любовь, воспоминания, мамины руки, про то, как пахнет родной дом.
Особенно Людмиле запомнилось детство в селе, у бабушки, куда она часто приезжала. Там, в просторном доме с деревянными ставнями и запахом сушеных яблок, происходило настоящее чудо.
Ее бабушка – известная на всю округу деревенская повариха – готовила свадьбы на четыре сотни гостей. Сама замешивала тесто на хлеб, на караваи. Пекла в крестьянской печи выпечку, пирожки, варила вареники и другие лакомства.
– Рядом всегда был дедушка. Он помогал, носил дрова, воду, доставал горячие противни. Это была большая, нежная любовь, о которой не говорили. Ее просто передавали через заботу, – вспоминает Людмила.
Важно, чьи руки творили каравай
Людмила Татар – каравайница в третьем поколении. Она печет караваи уже 15 лет – для свадеб, для наших воинов, ради благотворительности и просто для того, чтобы сказать: «Я с вами. Вы не одни».
– Каравай – это не просто хлеб, это оберег. И выпекать его нужно с любовью, с молитвой и искренними пожеланиями, – уверена Людмила.
За это время более тысячи пар выбрали ее каравай для свадебного стола.
– Очень важно, кто замешивает тесто, кто вкладывает в него свою энергию и тепло. Почему важно выбирать каравай от счастливой в браке мастерицы? Потому что каждый каравай несет в себе благополучие, которое передается вместе с хлебом молодоженам, – делится мыслями Людмила.
Читайте также: Кулинарный спецотряд «Паляниця» отправил паски на фронт
Личный рекорд – 45 караваев
Её первый благотворительный проект был направлен на спасение – молодой человек попал в ужасную аварию, и ему нужна была помощь. Так родилась идея создания гигантского каравая.
Каравай-гигант состоял из шести ярусов и весил более 170 килограммов. Десять дней Людмила работала без выходных. Итог – сорок пять караваев, украшенных цветами, которые на День Независимости на центральной площади родного Подольска вызвали настоящий фурор.
Люди приходили не просто за кусочком хлеба – они приходили за верой, искренне благодарили, жертвовали кто сколько мог. Каждый каравай разрезал ее муж. Все собранные средства были переданы матери пострадавшего. А сам каравай стал самым большим в городе и стране.
После этого были ярмарки для детей с онкологическими заболеваниями, для раненых, для семей в беде, для воинов…
– Все невозможно вспомнить. И не потому, что забылось, а потому, что таких историй, искренних и важных, было очень много, – делится Людмила Татар.
Еще на тему: Мастер-класс за донат: как в Одесской области учили печь молдавские вертуты
Рецепт каравая от Людмилы Татар
Все продукты должны быть комнатной температуры. Молоко кипяченое, масло качественное, а яйца домашние. Дрожжи – всегда свежие и живые.
Ингредиенты
Для опары:
- молоко – 150 г
- сахар – 3 ст.л.
- мука – 4 ст.л.
- дрожжи – 50 г
Для теста:
- мука – примерно 1,5 кг
- сахар – 350 г
- молоко – 350 г
- масло, сметана, жир – по 100 г (если нет жира – по 50 г сметаны и масла для замены)
- соль – 1,5 ч.л.
- ванилин – 3 г
- растительное масло – 150 г
- лимон – 1 шт.
- мокрые дрожжи – 50 г
- яйца – 3 шт.
- водка, коньяк – 50 г
- кипяток – 150 г
Приготовление
Делаем опару: в теплое молоко добавляем сахар и муку, размешиваем, добавляем дрожжи. Оставляем на 15-20 минут.
Готовим сдобную смесь: смешиваем яйца, сахар, соль, лимонную цедру, сметану, ванилин, вливаем молоко, кипяток, коньяк и тщательно перемешиваем. Масло и смалец должны быть комнатной температуры.
Муку насыпаем в миску – большую часть, вливаем опару и сдобную смесь, перемешиваем деревянной ложкой до тех пор, пока возможно размешивать.
Дальше замешиваем руками. Когда тесто станет не жидким, добавляем масло и жир или маргарин, подсыпаем муку. Замешиваем мягкое тесто, добавляем растительное масло и ждем 20-30 минут до первого подъема.
Через полчаса обминаем тесто и оставляем еще на некоторое время. Если нужно добавить изюм, можно выложить тесто на стол, насыпать изюм и вмешать его. Добавляем минимум муки, чтобы не забить тесто. Оставляем на 15 минут.
Когда тесто поднимется, его можно несколько раз отбить, как фарш – так оно становится сильнее, а структура улучшается.
Готовое тесто не липнет к рукам после третьего подъема, при формовке не рвется, хорошо растягивается.
Выстаивание каравая занимает около двух часов. Выпекается от полутора до двух с половиной часов, в зависимости от веса.
Готовый каравай украшают спустя ночь, чтобы он хорошо остыл. Иначе он осядет и будет влажным. Украшения можно сделать из обычного теста (500 г муки и 200 г воды).
Розы получатся красивыми, если их делать из теста или мастики, которую можно заказать в соцсетях или приготовить по любому рецепту.
На фото: Людмила Татар с свадебным караваем