Людмила Татар із весільним короваєм

Согреть хлебом – это про любовь

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Людмила Татар уверена, что хлебом можно согреть, ведь это про любовь, воспоминания, мамины руки, про то, как пахнет родной дом.

Особенно Людмиле запомнилось детство в селе, у бабушки, куда она часто приезжала. Там, в просторном доме с деревянными ставнями и запахом сушеных яблок, происходило настоящее чудо.

Людмила Татар с Одесщины и ее каравай
Людмила Татар

Ее бабушка – известная на всю округу деревенская повариха – готовила свадьбы на четыре сотни гостей. Сама замешивала тесто на хлеб, на караваи. Пекла в крестьянской печи выпечку, пирожки, варила вареники и другие лакомства.

– Рядом всегда был дедушка. Он помогал, носил дрова, воду, доставал горячие противни. Это была большая, нежная любовь, о которой не говорили. Ее просто передавали через заботу, – вспоминает Людмила.

Важно, чьи руки творили каравай

Людмила Татар – каравайница в третьем поколении. Она печет караваи уже 15 лет – для свадеб, для наших воинов, ради благотворительности и просто для того, чтобы сказать: «Я с вами. Вы не одни».

– Каравай – это не просто хлеб, это оберег. И выпекать его нужно с любовью, с молитвой и искренними пожеланиями, – уверена Людмила.

За это время более тысячи пар выбрали ее каравай для свадебного стола.

Свадебный каравай от Людмилы Татар

– Очень важно, кто замешивает тесто, кто вкладывает в него свою энергию и тепло. Почему важно выбирать каравай от счастливой в браке мастерицы? Потому что каждый каравай несет в себе благополучие, которое передается вместе с хлебом молодоженам, – делится мыслями Людмила.

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Личный рекорд – 45 караваев

Её первый благотворительный проект был направлен на спасение – молодой человек попал в ужасную аварию, и ему нужна была помощь. Так родилась идея создания гигантского каравая.

Каравай-гигант состоял из шести ярусов и весил более 170 килограммов. Десять дней Людмила работала без выходных. Итог – сорок пять караваев, украшенных цветами, которые на День Независимости на центральной площади родного Подольска вызвали настоящий фурор.

Людмила Татар и ее каравай-гигант

Люди приходили не просто за кусочком хлеба – они приходили за верой, искренне благодарили, жертвовали кто сколько мог. Каждый каравай разрезал ее муж. Все собранные средства были переданы матери пострадавшего. А сам каравай стал самым большим в городе и стране.

После этого были ярмарки для детей с онкологическими заболеваниями, для раненых, для семей в беде, для воинов…

– Все невозможно вспомнить. И не потому, что забылось, а потому, что таких историй, искренних и важных, было очень много, – делится Людмила Татар.

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Рецепт каравая от Людмилы Татар

Приготовление каравая, Одесская область

Все продукты должны быть комнатной температуры. Молоко кипяченое, масло качественное, а яйца домашние. Дрожжи – всегда свежие и живые.

Ингредиенты

Для опары:

  • молоко – 150 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • мука – 4 ст.л.
  • дрожжи – 50 г

Для теста:

  • мука – примерно 1,5 кг
  • сахар – 350 г
  • молоко – 350 г
  • масло, сметана, жир – по 100 г (если нет жира – по 50 г сметаны и масла для замены)
  • соль – 1,5 ч.л.
  • ванилин – 3 г
  • растительное масло – 150 г
  • лимон – 1 шт.
  • мокрые дрожжи – 50 г
  • яйца – 3 шт.
  • водка, коньяк – 50 г
  • кипяток – 150 г

Приготовление

Делаем опару: в теплое молоко добавляем сахар и муку, размешиваем, добавляем дрожжи. Оставляем на 15-20 минут.

Готовим сдобную смесь: смешиваем яйца, сахар, соль, лимонную цедру, сметану, ванилин, вливаем молоко, кипяток, коньяк и тщательно перемешиваем. Масло и смалец должны быть комнатной температуры.

Муку насыпаем в миску – большую часть, вливаем опару и сдобную смесь, перемешиваем деревянной ложкой до тех пор, пока возможно размешивать.

Дальше замешиваем руками. Когда тесто станет не жидким, добавляем масло и жир или маргарин, подсыпаем муку. Замешиваем мягкое тесто, добавляем растительное масло и ждем 20-30 минут до первого подъема.

Через полчаса обминаем тесто и оставляем еще на некоторое время. Если нужно добавить изюм, можно выложить тесто на стол, насыпать изюм и вмешать его. Добавляем минимум муки, чтобы не забить тесто. Оставляем на 15 минут.

Когда тесто поднимется, его можно несколько раз отбить, как фарш – так оно становится сильнее, а структура улучшается.

Готовое тесто не липнет к рукам после третьего подъема, при формовке не рвется, хорошо растягивается.

Выстаивание каравая занимает около двух часов. Выпекается от полутора до двух с половиной часов, в зависимости от веса.

Готовый каравай украшают спустя ночь, чтобы он хорошо остыл. Иначе он осядет и будет влажным. Украшения можно сделать из обычного теста (500 г муки и 200 г воды).

Розы получатся красивыми, если их делать из теста или мастики, которую можно заказать в соцсетях или приготовить по любому рецепту.

На фото: Людмила Татар с свадебным караваем

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