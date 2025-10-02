Ключевые моменты:

«РАДИОПЕХОТА» начала вещание 1 октября, в День защитников и защитниц.

Радиостанция создавалась по инициативе военнослужащих, чтобы стать «своей волной» для братьев и сестер.

Ведущими станут военнослужащие и ветераны Сил Обороны, которые будут вести прямые эфиры и рубрики.

Брэндвойсом радиостанции стал лидер группы «СЗЧ» и военнослужащий Борис Исмаилов.

Планируется оформление лицензии для онлайн-вещания и участие в конкурсе на FM-вещание.

Идея создать новую военную радиостанцию пришла от обычных военнослужащих, – рассказал «Одесской жизни» программный директор «РАДИОПЕХОТА» Михаил Безпалько.

– Находясь в армии, мы заметили, что среди братьев и сестер есть запрос на медиа, внимание в которых будет уделено именно военнослужащему с его историей. Так что мы строим «РАДИОПЕХОТУ» так, чтобы она стала для братьев и сестер «своей волной» и одновременно вызвала у других желание стать частью военной громады. На данный момент мы функционируем в рамках ВСУ, больше подробностей, по понятным причинам, пока предоставить не можем. Скажу только, что продолжается процесс оформления лицензии для онлайн-вещания и подготовка для участия в конкурсе на FM-вещание.

По словам Михаила Безпалько, ценности нового медиа – мотивация, юмор, поддержка, разнообразие мнений. Ведущими станут военнослужащие и ветераны Сил Обороны с максимально «живыми», «реальными» голосами. Они будут вести прямые эфиры, шоу и различные рубрики и, конечно, представят множество музыкального военного контента.

Первым треком новой волны стала песня группы «СЗЧ» «Слишком долго на войне». Брэндвойсом «РАДИОПЕХОТЫ» стал лидер этой группы и военнослужащий Борис Исмаилов.

Слушаем на сайте pihota.fm.