Ключевые моменты:

Атака на Запорожье: погиб мужчина, ранены женщины.

Зеленский о Путине: Президент заявил, что Кремль не сигнализирует о мире, а угрожает «идти дальше».

Успехи ВСУ: За сутки уничтожены 1220 окупантов.

Враг снова атакует Украину

Ночью на 30 декабря враг нанес удары по Запорожью и Пологовскому району Запорожской области. В результате разрушены объект промышленной инфраструктуры и жилые дома. Из-за обстрела РФ также вспыхнул пожар, погиб 46-летний мужчина. Кроме этого, ранения получили женщины.

Следует отметить, что зафиксировано 22 сообщения о разрушении жилья, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Зеленский: Путин не готов к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, а наоборот, говорит о планах «идти дальше». По словам Зеленского, лидер Кремля не говорит о мире, а наоборот говорит, что может пойти дальше. Соответственно, поэтому необходимы и диалог, и давление от США — из-за санкций и дипломатии.

Также президент Украины заявил, что Путину нельзя доверять, несмотря на положительные отзывы Трампа о разговоре с ним.

Что касается территорий, Владимир Зеленский отметил, что Украина не может просто покинуть территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Но есть компромиссные решения, которые могут быть приняты только в том случае, если на это согласится украинский народ на референдуме.

Успехи ВСУ

За прошедшие сутки украинские Силы обороны уничтожили 1220 российских военнослужащих и значительное количество вражеской техники, среди которых 400 беспилотников и 119 автомобилей. Общие потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,2 миллиона человек.

