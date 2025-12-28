Ключевые моменты:

Встреча Зеленского и Трампа начнется на два часа раньше запланированного времени.

В ночь на 28 декабря силы ПВО уничтожили 30 из 48 вражеских дронов.

Украинские беспилотники поразили военные объекты в Крыму и атаковали НПЗ в российской Сызрани.

Генштаб ВСУ официально опроверг российские фейки о захвате Мирнограда и Гуляйполя.

За прошедшие сутки потери российских войск составили 1200 человек и десятки единиц техники.

Встречу Зеленского и Трампа перенесли

В Белом доме сообщили, что анонсированная ранее встреча лидеров Украины и США состоится на два часа раньше.

Согласно обновленному графику, встреча Зеленского и Трампа начнется в 20:00 по киевскому времени, а не в 22:00, как планировалось ранее.

С чем связана смена в графике, там не уточнили.

В то же время во время общения с журналистами по пути во Флориду Зеленский подчеркнул: Украина не начинала эту войну – ее начала Россия. При этом Киев готов идти на компромиссы и делает все для достижения мира.

«Для нас приоритет номер один – окончание войны. Нам нужно быть сильными за столом переговоров. Если весь мир, Европа и Америка, будет на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина», – заявил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что поддержка России со стороны других стран означает продолжение войны.

Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили 30 вражеских беспилотников

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 28 декабря противник атаковал территорию Украины 48 ударными беспилотниками типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов.

По состоянию на 8:30 28 декабря, противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 дронов на 9 локациях.

Украинские дроны ударили по военным объектам РФ в Крыму и атаковали НПЗ в Сызрани

Этой ночью во временно оккупированном Крыму украинские беспилотники поразили ряд важных военных целей противника. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадьяр»).

По его словам, под удар попали радиолокационная станция «Валдай», пункт управления комплексом радиолокационной разведки, а также база хранения и запуска морских безэкипажных катеров.

А в российской Сызрани этой ночью «неизвестные добрые дроны» атаковали нефтеперерабатывающий завод и энергетические объекты.

По сообщениям СМИ, в городе исчезли электроснабжение и возникли перебои с теплом.

В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии 25 БпЛА. Из-за воздушной опасности также задержали более 270 рейсов на прилет и вылет в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».

Ситуация на фронте: враг продвинулся в Мирнограде и Гуляйполе, но ВСУ удерживают север Покровска

По данным сервиса DeepState, российские оккупанты продвинулись в Гуляйполе Запорожской и Мирнограде Донецкой области.

Также россияне добилась успеха в Покровске, вблизи Зеленого, Родинского, Червоного Лимана и Новоэкономического.

А в Десантно-штурмовых войсках сообщают, что Силы обороны надежно контролируют северную часть Покровска.

При этом в Мирнограде ситуация остается сложной. Силы обороны удерживают определенные позиции. К защите города привлечены, в частности, подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

Генштаб ВСУ опроверг фейки РФ о захвате Мирнограда, Гуляйполя и Константиновки

При этом Генштаб ВСУ опроверг заявления высшего политического руководства России о якобы «взятии» РФ Мирнограда и Гуляйполя. Украинское командование признает, что ситуация в этих городах остается тяжелой, но украинские силы продолжают удерживать позиции, и в городах сохраняется украинское присутствие.

«Ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается. Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе.

Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям по-прежнему не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации», – говорится в заявлении украинских военных.

Также в Генштабе ВСУ назвали выдумками слова россиян о якобы контроле над половиной города Константиновка на Донетчине.

«Силы обороны Украины держат оборонные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников были уничтожены два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА», – отмечает Генштаб.

В украинском военном командовании напоминают, что в случае с Купянском руководство России уже несколько раз рапортовало о взятии города под контроль, окружение в городе украинских подразделений и т.д. В действительности же Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.

Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор повествует еще с конца сентября прошлого года. Однако, оборона города длится уже 17 месяцев, а противник все это время несет там существенные потери.

«Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу.

Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора является лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых русских солдат», – резюмирует Генштаб ВСУ.

Вооруженные Силы еще раз призывают пользоваться только проверенными источниками информации и не подвергаться провокациям российских пропагандистов.

Минус 1200 оккупантов и десятки единиц техники: потери РФ за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на разных направлениях фронта зафиксировано 160 боевых столкновений.

Накануне противник нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 3540 обстрелов, в том числе 66 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6824 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Старокасяновское Днепропетровской области; Железнодорожное Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и один важный объект российских захватчиков.

В целом за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 29 ракет, 688 беспилотных летательных аппаратов и 166 единиц автомобильной техники врага.