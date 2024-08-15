Новости Одессы и Одесской области

На войне погиб молодой боец из Килии

На войне погиб молодой боец из Килии

Еще одна трагическая новость с фронта пришла в Измаильский район — защищая страну от рашистской орды погиб 29-летний житель Килии Иван Васильевич Кедик.

Иван Кедик родился и вырос в городе Килия.

Планы на будущее изменила война, поэтом взяв в руки оружие он пошел защищать страну от российских захватчиков. Воин защищал страну на Донецком направлении и в Сумской области, был отмечен наградой командования.

Родные с нетерпением ждали его дома с победой, но 13 августа Иван погиб.

У погибшего остались жена, трехлетняя дочь, родители, брат и сестры.

Иван Кедик

«От имени всей громады выражаю искренние слова соболезнования родным и близким павшего Героя, разделяем вместе с ними боль невосполнимой утраты и поддерживаем в час скорби. Доброе, светлое воспоминание о павшем за нашу страну Иване, навсегда останется в памяти родных, друзей, коллег, собратьев, всех, кто его знал, любил и уважал», — выразил соболезнования городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

В ближайшее время жители Килии смогут попращаться с павшим защитником.

Также недавно свою жизнь за свободу Украины отдал Алексей Калугин, врач-ветеринар из Одессы и Владимир Крупский — участник фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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