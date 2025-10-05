Ключевые моменты:
- Трое ветеранов из Одесской области получили государственные награды от Президента Украины «За оборону Украины»;
- Награды вручены сотрудникам коммунального учреждения «ХАБ Ветеран» — Владимиру Ермакову, Валерию Сербину и Артему Назимкину.
Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, государственные награды получили трое сотрудников коммунального учреждения «Сервисный офис «ХАБ Ветеран». Это:
- Владимир Ермаков – руководитель «ХАБ Ветеран» (Одесса);
- Валерий Сербин – заместитель руководителя«ХАБ Ветеран»;
- Артем Назимкин – специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Награды от имени Президента Украины вручила Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
«Одесса благодарит каждого, кто защищает Украину – на передовой, в тылу, в армии или в делах гражданской поддержки», – добавили в пресс-службе мэрии города.
Как сообщалось, бывший директор и учитель из Одесской области Виктор Немазенко награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).