Ключевые моменты:

Трое ветеранов из Одесской области получили государственные награды от Президента Украины «За оборону Украины»;

Награды вручены сотрудникам коммунального учреждения «ХАБ Ветеран» — Владимиру Ермакову, Валерию Сербину и Артему Назимкину.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, государственные награды получили трое сотрудников коммунального учреждения «Сервисный офис «ХАБ Ветеран». Это:

Владимир Ермаков – руководитель «ХАБ Ветеран» (Одесса);

– руководитель «ХАБ Ветеран» (Одесса); Валерий Сербин – заместитель руководителя«ХАБ Ветеран»;

– заместитель руководителя«ХАБ Ветеран»; Артем Назимкин – специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Награды от имени Президента Украины вручила Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

«Одесса благодарит каждого, кто защищает Украину – на передовой, в тылу, в армии или в делах гражданской поддержки», – добавили в пресс-службе мэрии города.

Как сообщалось, бывший директор и учитель из Одесской области Виктор Немазенко награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).