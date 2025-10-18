Ключевые моменты:

Отцу погибшего воина Андрея Пержу из Измаильского района вручили его посмертную награду – орден «За мужество» II степени.

Андрей Пержу служил с 2019 года, участвовал в боевых действиях с первых дней войны, погиб 16 марта 2025 года.

В районной военной администрации отметили мужество, отвагу и преданность Защитника.

Как сообщили в пресс-службе Измаильской районной государственной администрации, 17 октября глава Измаильской РВА Родион Абашев, секретарь Сафьяновского сельсовета Сергей Стандратюк и начальник Измаильского РТЦК и СП полковник Юрий Коваль встретились с отцом погибшего защитника Украины Андрея Пержу, Виталием Ефимовичем, и вручили ему орден «За мужество» II степени – награду, которой Указом Президента Украины был удостоен посмертно его сын за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное исполнение воинского долга.

Андрей Пержу: кем был погибший за Украину воин

В районной администрации также рассказали, что Андрей Витальевич Пержу родился 10 января 2000 года в селе Новый Каланчак Сафьяновской громады.

«Он был единственным сыном в семье, надеждой и гордостью родителей. У него было много мечтаний – профессионально расти, создать семью, но больше всего он мечтал о мире и сильной Украине», – отмечают в Измаильской РВА.

На военную службу по контракту Андрей пошел в 2019 году сразу после срочной военной службы. И с первого дня полномасштабной войны принимал непосредственное участие в боевых действиях, проявив себя достойным и упорным воином.

За отважные действия, Указом Президента Украины в 2024 году Андрей Пержу был награжден орденом «За мужество» III степени. А 16 марта 2025 года он попал под вражеский минометный обстрел. Герой погиб, не успев получить заслуженную награду. Ее получили самые родные люди Андрея – его родители.

«Подвиги Андрея были отмечены и далее! За храбрые действия, решительность, мужество и отвагу Указом Президента Украины Андрей Витальевич награжден орденом «За мужество» ІІ степени. Но в этот раз, к большому сожалению, посмертно…

Очень тяжело признавать, что нас покидают лучшие сыновья Украины. Война безжалостно уносит достойных», – отмечают в РВА.

