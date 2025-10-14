Ключевые моменты:

Петиция о создании военной администрации в Одессе получила официальный ответ.

Решение о создании ВА принимает президент. Но только после официального представления от военного командования или областной власти. На данный момент таких обращений не поступало.

Решение буде принято после проверки изложенных в петиции фактов. Это поручено главнокомандующему ВСУ и главе Одесской ОГА.

Зеленский ответил на петицию о военной администрации в Одессе

Президент Владимир Зеленский дал официальный ответ на петицию о создании городской военной администрации в Одессе. Автор обращения — Иван Казарчук настаивает на необходимости такого решения из-за стратегической важности города, который находится недалеко от зон боевых действий.

В ответе главы государства говорится, что по закону военные администрации могут создаваться на территориях, где введено военное положение, только по представлению военного командования или облгосадминистрации. Пока таких представлений не было.

Проверят факты — затем могут принять решение

Зеленский поручил проверить факты, изложенные в петиции, и направил официальные письма:

главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому,

главе Одесской ОВА Олегу Киперу.

Если после анализа будет выявлена необходимость, эти органы могут подать соответствующее представление, а президент уже примет решение.

Напомним, петиция с призывом создать в Одессе военную администрацию была создана 24 сентября и набрала необходимое количество голосов. Также на сайте президента набрала необходимое количество голосов петиция, где призывают лишить гражданства мэра Геннадия Труханова. На нее президент пока не ответил.

