Петиция против Труханова набрала нужные 25 тысяч подписей всего за несколько часов. Это значит, что теперь её обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Авторы петиции утверждают, что у Труханова есть гражданство РФ. Также его обвиняют в публичных заявлениях, выгодных для страны-агрессора, и защите имперских символов.

Доверие к мэру подорвала трагедия 30 сентября в Одессе — во время ливня погибли люди.

Петиция против мэра Одессы: что известно

13 октября на сайте президента Украины появилась петиция с требованием лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Уже через несколько часов документ собрал более 25 тысяч подписей — это минимально необходимое количество для того, чтобы его рассмотрел президент Владимир Зеленский.

В тексте петиции говорится, что в открытых источниках есть данные, подтверждающие наличие у Труханова российского паспорта и налогового номера. Это может свидетельствовать о двойном гражданстве, что прямо противоречит Конституции Украины, устанавливающей принцип единого гражданства.

Авторы также отмечают, что во время полномасштабной войны с РФ такая ситуация представляет угрозу национальной безопасности и подрывает доверие к власти. Кроме того, мэра обвиняют в распространении пророссийских нарративов и защите памятников с символикой Российской империи из перечня Украинского института национальной памяти.

Недоверие к мэру усилила трагедия в Одессе 30 сентября. Тогда, из-за сильного ливня и отсутствия предупреждений со стороны властей, погибли люди.

Интересно, что сам Геннадий Труханов ранее уже заявлял: на комиссии при президенте планируют рассмотреть вопрос о лишении его гражданства на фоне обвинений в наличии российского паспорта.

