Ключевые моменты:

Труханов отрицает наличие российского паспорта и готов подтвердить это с помощью полиграфа.

Мэр намерен защищать свою репутацию и настаивает, что подобные обвинения — политически мотивированы.

Если его отстранят, управлять Одессой будет секретарь горсовета или представитель военной администрации — всё зависит от решения властей.

Мэр Одессы опроверг слухи о российском гражданстве

14 октября в эфире проекта «Суспільне. Студія» мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал слухи о том, что его якобы могут лишить украинского гражданства из-за наличия российского паспорта.

Он заявил, что не имеет российского гражданства и такие обвинения — безосновательны. Более того, мэр отметил, что готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою правоту.

— Я даже не допускаю такой возможности, но буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя, — отметил Труханов.

Он также добавил, что ему известно: комиссия, которая должна рассматривать вопрос о гражданстве, ещё не собиралась, а комментировать действия президента он не считает корректным.

Что касается возможного отстранения от должности, Труханов назвал это «процедурным вопросом», который станет прецедентом. Управлять городом в таком случае сможет секретарь горсовета или представитель военной администрации.

— Я и сам по образованию — военный, и, если потребуется, смогу выполнять обязанности главы военной администрации, — заявил мэр.

В завершение он подчеркнул, что не сомневается в своей поддержке со стороны одесситов, и если бы выборы состоялись сейчас — снова победил бы.

Напомним, в сети распространяется информация о возможном лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Согласно статье 79 Закона «О местном самоуправлении», потеря гражданства автоматически прекращает полномочия мэра без решения суда или горсовета. В настоящее время обязанности мэра будет исполнять секретарь городского совета Игорь Коваль.

