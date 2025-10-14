Ключевые моменты:
- Труханов отрицает наличие российского паспорта и готов подтвердить это с помощью полиграфа.
- Мэр намерен защищать свою репутацию и настаивает, что подобные обвинения — политически мотивированы.
- Если его отстранят, управлять Одессой будет секретарь горсовета или представитель военной администрации — всё зависит от решения властей.
Мэр Одессы опроверг слухи о российском гражданстве
14 октября в эфире проекта «Суспільне. Студія» мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал слухи о том, что его якобы могут лишить украинского гражданства из-за наличия российского паспорта.
Он заявил, что не имеет российского гражданства и такие обвинения — безосновательны. Более того, мэр отметил, что готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою правоту.
— Я даже не допускаю такой возможности, но буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя, — отметил Труханов.
Он также добавил, что ему известно: комиссия, которая должна рассматривать вопрос о гражданстве, ещё не собиралась, а комментировать действия президента он не считает корректным.
Что касается возможного отстранения от должности, Труханов назвал это «процедурным вопросом», который станет прецедентом. Управлять городом в таком случае сможет секретарь горсовета или представитель военной администрации.
— Я и сам по образованию — военный, и, если потребуется, смогу выполнять обязанности главы военной администрации, — заявил мэр.
В завершение он подчеркнул, что не сомневается в своей поддержке со стороны одесситов, и если бы выборы состоялись сейчас — снова победил бы.
Напомним, в сети распространяется информация о возможном лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Согласно статье 79 Закона «О местном самоуправлении», потеря гражданства автоматически прекращает полномочия мэра без решения суда или горсовета. В настоящее время обязанности мэра будет исполнять секретарь городского совета Игорь Коваль.
