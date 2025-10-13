Ключевые моменты:

Потеря гражданства автоматически прекращает полномочия мэра.

После указа возможно назначение городской военной администрации.

Кто будет управлять Одессой

Напомним, в сети распространяется информация о возможном лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Согласно статье 79 Закона «О местном самоуправлении», потеря гражданства автоматически прекращает полномочия мэра без решения суда или горсовета. В настоящее время обязанности мэра будет исполнять секретарь городского совета Игорь Коваль.

Если президент подпишет соответствующий указ, одним из шагов может стать создание в Одессе городской военной администрации, подчиненной Киеву. Новая администрация, подобно Чернигову, будет иметь собственного руководителя, но горсовет сохранится в действующем составе. Для роспуска депутатского корпуса понадобится отдельное решение Верховной Рады.

По оценке бывшего секретаря горсовета А. Потапского в комментарии «Думской», лишение Труханова гражданства может создать вакуум власти в разгар отопительного сезона.

«Как домино могут посыпаться различные структуры. Люди будут уходить со своих постов, ведь работали в связке с нынешним руководством. Как в таких условиях проходить отопительный сезон? Все негативные последствия автоматически лягут на президента: именно Зеленский устраняет Труханова, а теперь его представитель будет управлять городом», — отметил он.

