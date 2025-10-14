Ключевые моменты:
- Труханов назвал обвинения в наличии российского паспорта «чистыми фейками».
- Труханов заявил о готовности обжаловать решение через суд.
Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский объявил в соцсетях о подписании указа в отношении лиц с подтвержденным российским гражданством.
Реакция Труханова
На прямой вопрос журналистки о наличии российского паспорта Труханов ответил категорически:
«Я вам скажу откровенно. Не было никаких паспортов, ни у Гурвица, ни у кого». Когда журналист настаивал, что видел документ, экс-мэр повторил: «Я вам еще раз скажу. Не было никаких паспортов. Вы довольны?»
Труханов подтвердил намерение остаться в Одессе:
«Я не собираюсь уезжать ни из Одессы, ни из Украины». Относительно участия в предстоящих выборах экс-мэр иронично ответил: «Если я без гражданства, я же не могу баллотироваться. Потому что они боятся, что я бы баллотировался и выиграл выборы. Вы что, не понимаете для чего?»
На вопрос об отставке Труханов заявил:
«Нет желания, потому что меня поддерживает большинство одесситов». Когда журналист поинтересовался источником этой информации, экс-мэр утверждал: «Я знаю. Я пойду поработаю».
