Ключевые моменты:

4 декабря вводятся графики ограничения электроснабжения.

В Одессе и Одесской области сохраняются стабилизационные отключения.

Для бытовых пользователей планируется поэтапное, почасовое выключение электроэнергии продолжительностью от 0,5 до 3 очередей в промежутке с 00:00 до 23:59.

Согласно последним данным от ДТЭК, графики на 4 декабря будут выглядеть следующим образом:

Правда, эти графики могут корректироваться в течение суток. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

