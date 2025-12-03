Свет не отключают

Ключевые моменты:

  • 4 декабря вводятся графики ограничения электроснабжения.
  • В Одессе и Одесской области сохраняются стабилизационные отключения.

Для бытовых пользователей планируется поэтапное, почасовое выключение электроэнергии продолжительностью от 0,5 до 3 очередей в промежутке с 00:00 до 23:59.

Согласно последним данным от ДТЭК, графики на 4 декабря будут выглядеть следующим образом:

Правда, эти графики могут корректироваться в течение суток. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

Ланжерон
Ланжерон
29 минут назад

Цирк продолжается.
На полчаса вперёд надо сдвигать время отключения в графике,или без разницы?

