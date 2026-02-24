Ключевые моменты:

1462 день полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Масштабы атак РФ

Расходы РФ: 40 млрд дол. на разрушение инфраструктуры.

Потери Украины: 16000 погибших гражданских, 280000 поврежденных и уничтоженных домов.

Четыре года боли

В феврале 2022 года никто не верил, что в центре Европы, в XXI веке, может разразиться полномасштабная война, которая продлится годами. В феврале 2026-го украинцы уже не верят, что эта война скоро закончится. Мы почти не помним мирную жизнь — привыкли существовать в другой реальности. Пока в мире люди планируют поездки, карьеру и будущее, украинцы учатся выживать.

Ровно 1462 дня назад, 24 февраля 2022 года, стратегические бомбардировщики Ту-95МС готовились к первым боевым вылетам, Черноморский флот нацелил ракеты «Калибр», аэропорты и воздушное пространство закрывались, а Украина затаила дыхание, ожидая первых взрывов.

За период с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2026 года Россия осуществила по Украине беспрецедентное количество атак:

около 200 аэробалистических ракет «Кинжал» с МиГ-31К и Ту-22М3;

более 2200 баллистических ракет «Искандер-М» и KN-23;

почти 130 000 ударных беспилотников;

около 1200 крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

400 ракет «Искандер-К»;

5000 ракет С-300/С-400;

30 противокорабельных ракет «Циркон»;

400 противокорабельных ракет «Оникс»;

500 ракет Х-22/Х-32 из Ту-22М3;

4300 крылатых ракет Х-101/Х-555 с Ту-95МС и Ту-160;

270 000 управляемых авиабомб из Су-34 и Су-35;

3200 ракет Х-59/Х-69;

1100 противорадиолокационных ракет Х-31П.

Общие расходы России на уничтожение украинской инфраструктуры превысили 40 миллиардов долларов.

По официальным данным, погибли около 16 тысяч мирных жителей, однако реальная цифра может достигать 70 тысяч. Повреждены или разрушены 280 тысяч жилых домов — фактически одно жилье на каждого шестого украинца.

Это не просто статистика. Это — сломанные судьбы, потерянные жизни, разбитые дома и украденное будущее…

