Ключевые моменты:

После баллистической атаки вечером 8 марта враг направил на Одессу ударные дроны – «шахеды».

В городе и пригороде работает противовоздушная оборона, слышны взрывы.

По данным мониторинговых каналов, над морем находилось около 20 беспилотников.

Отбой тревоги дали в 23:56.

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, первоначаль группа «шахедов» двигалась в сторону Затоки и Карролино-Бугаза. Потом часть дронов взяли курс на Черноморск, а часть – на Одессу. При этом под угрозой оказались как южная, так и северная часть города.

«От Фонтанки до Каролино – в укрытие! Всего в море около 20 БпЛА. Основной табун на Одессу пока что;

Малый Фонтан, Таирова, Черноморск, Совиньон, Санжейка, Александровка, Молодежное, Великодолинское – укрытие!

Санжейка, Черноморск, Фонтанка – Одесса – это план капкан…

Район Киевского рынка – в укрытие!

Таирово – Бурлача Балка – Александровка, все к вам, еще 1 в сторону 16 станции», – пишут местные Телеграм-каналы.

Прямо сейчас одесситы слышат серию взрывов.

«7 мопедов атакуют Лиманку/Одессу; 1 летит к Овидиополю. Все еще будет громко!», — предупреждает известный канал «Николаевский Ванёк».

Немного позже он добавил, что 2 новых «шахеда» летят к Пивденному, а из «табуна» предыдущих осталось два, сейчас они летят к Черноморску.

Тревога продолжается. Впрочем, уже стало известно, что идет доразведка, а значит скоро можно ждать отбоя.

ОБНОВЛЕНО: В 23:56 был дан отбой тревоги.

Напомним, вечером 8 марта одесситы услышали два мощных взрыва. Предварительно, враг атаковал баллистическими ракетами район Черноморска/Великодолинского. Официальная информация о последствиях атаки на данный момент не поступала.